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ظریف يزور مرقد الامام الحسين عليه السلام

والتقى ظريف، خلال الزيارة، الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس وزرائه عادل عبد المهدي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يوم السبت كما التقى نظيره العراقي محمد علي الحكيم الاحد.
رمز الخبر: ۴۱۴۲۰
تأريخ النشر: 28 May 2019

قام وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظریف خلال زيارته الحالية للعراق، الاحد باداء مراسم زيارة مرقدي الامام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس عليهما السلام في مدينة كربلاء المقدسة .

وتوجّه محمد جواد ظریف الى العراق عصر السبت الى بغداد لاجراء محادثات مع المسؤولين العراقيين وغادر الى كربلاء المقدسة مساء امس الاحد لزيارة مرقدي الامام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس عليهما السلام.

وشارك ظريف بعد زيارته المرقدين الطاهرين، في مراسم احياء ليلة القدر وذكرى استشهاد الامام علي بن ابي طالب عليه السلام.

والتقى ظريف، خلال الزيارة، الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس وزرائه عادل عبد المهدي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يوم السبت كما التقى نظيره العراقي محمد علي الحكيم الاحد.

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