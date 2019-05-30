طهران: لا توجد مفاوضات مباشرة او غير مباشرة مع اميركا

وفي تصريح ادلى به يوم الاحد، نفى موسوي بقوة ما نقل عن مسؤول كويتي عن بدء مفاوضات بين ايران واميركا، قائلا، لا توجد اي مفاوضات مباشرة او غير مباشرة بين ايران واميركا.

شبکة تابناک الاخبارية: اكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي بانه ليست هنالك اي مفاوضات مباشرة او غير مباشرة مع اميركا.

وفي تصريح ادلى به يوم الاحد، نفى موسوي بقوة ما نقل عن مسؤول كويتي عن بدء مفاوضات بين ايران واميركا، قائلا، لا توجد اي مفاوضات مباشرة او غير مباشرة بين ايران واميركا.

وكان نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله، قال في تصريح للصحفيين أدلى به على هامش مشاركته في مائدة رمضانية أقامتها وزارة الخارجية الكويتية، أول أمس الجمعة: "يبدو أن المفاوضات بين الطرفين (إيران وأميركا) قد بدأت، فهناك تحرك واتصالات"، مستشهدا بزيارة وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي إلى طهران مؤخراً.