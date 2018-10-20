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قائد الامن الداخلي الايراني: خطنا الاحمر أمن المواطنين ولا نتساهل في ذلك

واضاف، ان العدو قد اطلق حربه الاقتصادية اليوم حيث ينبغي ان نؤدي الدور في هذا المجال ولله الحمد ان ابناء الشعب في القوات المسلحة قد اتخذوا خطوات جيدة.
رمز الخبر: ۳۹۲۵۱
تأريخ النشر: 06 October 2018

شبكة تابناک الاخبارية: اعلن قائد قوى الامن الداخلي الايراني العميد حسين اشتري بان امن المواطنين خط احمر لدى قوى الامن الداخلي والقوات المسلحة في البلاد.

وقال العميد اشتري في كلمة له اليوم السبت خلال مراسم الاستعراض الصباحي المشترك لقوى الامن الداخلي بطهران، ان الخط الاحمر لقوى الامن الداخلي والقوات المسلحة هو امن المواطنين ونحن لا نتساهل ولا نحابي احدا في ذلك.

واضاف، ان العدو قد اطلق حربه الاقتصادية اليوم حيث ينبغي ان نؤدي الدور في هذا المجال ولله الحمد ان ابناء الشعب في القوات المسلحة قد اتخذوا خطوات جيدة.

وتابع قائد قوى الامن الداخلي في طهران، لقد كانت هنالك في الاشهر الاخيرة مشاكل في المجالات الاقتصادية والسوق اذ تمكن كوادرنا من خلال اجراءاتهم الامنية من الكشف عن المخلين بالنظام الاقتصادي وتم اعتقالهم وتسليمهم للجهات المختصة عبر التنسيق مع السلطة القضائية.

واكد العميد اشتري انه تم الكشف كذلك عن الذين اخلوا باوضاع السوق وكان لهم دور في تحديد اسعار العملة الاجنبية والمسكوكات الذهبية وجرى من ثم اعتقالهم بالتنسيق مع السلطة القضائية كما تم تحديد واعتقال محتكرين لسلع اساسية.

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