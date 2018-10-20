1000 موكب ايراني في العراق خلال زيارة الاربعين +صور

واضاف كودرزي بانه ستتم اقامة 6 مقرات من قبل المواكب الايرانية في العراق، 1 في كربلاء و 1 في النجف و 1 بين كربلاء والنجف و 2 بين الكاظمية وسامراء ومقر فرعي واحد في المسيب، فضلا عن بعض المواكب التي تقدم الخدمات للزوار في المنافذ الحدودية الثلاثة المؤكدة لغاية الان وهي مهران وشلمجة وجذابة وقد يضاف لها منفذ قصر شيرين.

شبکة تابناک الاخبارية: اعلن نائب رئيس لجنة اعادة اعمار العتبات المقدسة في شؤون الاربعين جمشيد كودرزي بان 1000 موكب ايراني سيقام في العراق خلال زيارة اربعينية الامام الحسين (ع) للعام الجاري.

واوضح كودرزي في تصريح ادلى به لمراسل وكالة انباء "فارس" ان هذه المواكب ستقام لتقديم الخدمات للزوار خلال الفترة من 20 تشرين الاول /اكتوبر الجاري لغاية 2 تشرين الثاني / نوفمبر القادم اي لفترة 13 يوما من ضمنها 3 ايام بعد الاربعين.

واضاف، ان احدى اهم مسؤوليات لجنة اعادة اعمار العتبات المقدسة في شؤون الاربعين هي التنسيق وتسجيل الراغبين باقامة مواكب الاربعين حيث بدا التسجيل قبل اسبوعين وان الاجراءات الاساسية لاقامة مواكب الاربعين في داخل الاراضية الايرانية والعراقية جارية في الوقت الحاضر.

وقال، ان المواكب الايرانية وفرت في العام الماضي امكانية مبيت مليون ومائة الف زائر فيما هي قادرة في العام الجاري على استيعاب مليون و 600 الف، من ضمنهم اكثر من مليون من الرجال و 600 الف من السيدات.

وصرح انه بالامكان توفير المبيت لمليوني زائر في حال زيادة عدد المواكب الايرانية التي تقام في العراق، كما ستوفر مواكب التغذية وجبات الفطور والغداء والعشاء للزوار.

واضاف كودرزي بانه ستتم اقامة 6 مقرات من قبل المواكب الايرانية في العراق، 1 في كربلاء و 1 في النجف و 1 بين كربلاء والنجف و 2 بين الكاظمية وسامراء ومقر فرعي واحد في المسيب، فضلا عن بعض المواكب التي تقدم الخدمات للزوار في المنافذ الحدودية الثلاثة المؤكدة لغاية الان وهي مهران وشلمجة وجذابة وقد يضاف لها منفذ قصر شيرين.