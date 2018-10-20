صحيفة تكشف عن مكان احتجاز رئيس الإنتربول

ويقع مقر الشرطة الدولية في مدينة "ليون" جنوبي فرنسا، ويشغل المسؤول الصيني رئاستها منذ نوفمبر 2016 وحتى 2020.

شبکة تابناک الاخبارية: كشفت صحيفة صينية رسمية، الجمعة، أن رئيس الشرطة الدولية "الإنتربول"، مينغ هونغ وي، المختفي منذ أسبوع، معتقل في بكين ويجري التحقيق معه.

ونقلت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" عن مصدر لم تسمه، أن "مينغ" (64 عاماً)، وهو صيني الجنسية، تم التحفظ عليه بمجرد وصوله إلى البلاد الأسبوع الماضي، للتحقيق معه.

"هونغ وي"، الذي يشغل منصب نائب وزير الأمن العام في حكومة بلاده إلى جانب منصبه الدولي، اختفى منذ 29 سبتمبر الماضي، بعد مغادرته فرنسا حيث مقر الشرطة الدولية، وقد فتحت السلطات في فرنسا تحقيقاً بشأن اختفائه.

ولم تذكر صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الرسمية، الخلفية التي يجري بناءً عليها التحقيق مع مدير الإنتربول.

ولم يصدر أي تعليق من بكين أو الإنتربول على ما نشرته الصحيفة.

ويقع مقر الشرطة الدولية في مدينة "ليون" جنوبي فرنسا، ويشغل المسؤول الصيني رئاستها منذ نوفمبر 2016 وحتى 2020.

وبموجب القانون الصيني، يتعين على السلطات إخطار عائلة ورب عمل الشخص الذي يخضع لأي تحقيقات، في غضون 24 ساعة من صدور قرار الاعتقال، باستثناء حالات قد يؤدي فيها ذلك إلى إعاقة التحقيق.

الخليج أونلاين