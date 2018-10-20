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آية الله جنتي:

الرد الصاروخي أثبت أن على الارهابيين ان ينتظروا عواقب اعتداءاتهم

وأوضح: ان اهم حربة للعدو تتمثل في بث اليأس لدى المجتمع، فعلينا ان لا نسمح للعدو بأن ينجح في هذا المجال.
رمز الخبر: ۳۹۲۴۶
تأريخ النشر: 06 October 2018

شبكة تابناک الاخبارية: أكد أمين مجلس صيانة الدستور في الجمهورية الاسلامية الايرانية، اليوم السبت، ان الرد الصاروخي القاطع والشجاع من قبل الحرس الثوري، أن على الارهابيين وحماتهم ان ينتظروا عواقب اعتداءاتهم.

وخلال ملتقى الرؤساء والمشرفين على مكاتب مراقبة الانتخابات في المحافظات، أشار آية الله احمد جنتي الى ان الاستكبار العالمي كان خلال العقد الماضي يعيش في وهم الإطاحة بالنظام الاسلامي، وقال: لقد نفذ صبرهم اليوم، وأصبحوا يتابعون علنا القضاء على اقتدارنا.

وأوضح: ان اهم حربة للعدو تتمثل في بث اليأس لدى المجتمع، فعلينا ان لا نسمح للعدو بأن ينجح في هذا المجال.

وفي جانب آخر من حديثه، أعرب امين مجلس صيانة الدستور عن اسفه لحادث أهواز الارهابي في الذكرى السنوية للدفاع المقدس (الحرب التي فرضها صدام على ايران من 1980 الى 1988)، وقال: ان الرد الصاروخي القاطع والشجاع من قبل الحرس الثوري على الارهابيين قرب القواعد الاميركية في سوريا، أثبت ان على الارهابيين وحماتهم ان ينتظروا عواقب اعتداءاتهم.

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