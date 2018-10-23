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تنظيم رحلات من البصرة جنوب العراق الى جزيرة "كيش" الايرانية

ولفت الجابري الى أن "الخط الجديد من المؤمل أن يمتد ليشمل موانئ خليجية أخرى في المنطقة"، مضيفاً أن "المشروع يتضمن إنشاء أكثر من مرسى للزوارق، أحدها سيكون في شط العرب، وتحديداً في موقع (الطبكة) القديمة".
رمز الخبر: ۳۹۲۴۵
تأريخ النشر: 01 October 2018

شبکة تابناک الاخبارية: أعلنت الشركة العامة للنقل البحري العراقية، الأحد، انها بصدد تنظيم رحلات لنقل المسافرين بين محافظة البصرة وجزيرة "كيش" الإيرانية السياحية الواقعة في الخليج الفارسي.

وقال مدير عام الشركة عبد الكريم ك‍نهل الجابري في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الشركة على وشك افتتاح خط لنقل المسافرين بزوارق حديثة من محافظة البصرة الى جزيرة (كيش) السياحية التابعة لمحافظة هرمزكان الإيرانية"، مبيناً أن "شركات من القطاع الخاص ستتولى تنفيذ الرحلات بانتظام بصيغة التشغيل المشترك وباستخدام زوارق حديثة".

ولفت الجابري الى أن "الخط الجديد من المؤمل أن يمتد ليشمل موانئ خليجية أخرى في المنطقة"، مضيفاً أن "المشروع يتضمن إنشاء أكثر من مرسى للزوارق، أحدها سيكون في شط العرب، وتحديداً في موقع (الطبكة) القديمة".

وكانت أعلنت الشركة العامة للنقل البحري التي يقع مقرها في محافظة البصرة يوم أمس عن استئناف رحلات نقل المسافرين نهرياً بين رصيف العشار في البصرة وميناء خرمشهر الإيراني بعد توقف تلك الرحلات منذ ثلاثة أعوام، وأكدت أن تلك الرحلات سوف تخفف من الزخم الشديد على منفذ الشلمجة الحدودي البري، فيما من المتوقع أن يسهم تدشين خط آخر بين البصرة و(كيش) في تنشيط السياحة في الجزيرة التي تتمتع بمكانة تاريخية وسياحية.

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