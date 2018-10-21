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النمسا تنتقد انسحاب اميركا من الاتفاق النووي

واكدت على ضرورة الحفاظ على الاتفاق النووي وتحدثت حول الخسائر الناجمة عن عدم احترام المعاهدات الدولية.
رمز الخبر: ۳۹۲۳۳
تأريخ النشر: 30 September 2018

شبکة تابناک الاخبارية: انتقدت وزيرة خارجية النمسا كارين كنايسل قرار اميركا الاحادي الجانب بالانسحاب من الاتفاق النووي.

وقالت كنايسل، في كلمتها امام اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة يوم السبت، انه ينسحب احد الاطراف من اتفاق دولي مثل الاتفاق النووي دون مبرر فان الثقة المتبادلة سيصيبها التشويه على الصعيد الدولي.

واكدت على ضرورة الحفاظ على الاتفاق النووي وتحدثت حول الخسائر الناجمة عن عدم احترام المعاهدات الدولية.

واشارت الى كلمة الامين العام للامم المتحدة انطونيو كوتيرش حول تاثيرات عدم الثقة في العلاقات الدولية، موضحة ان النموذج الاحدث لاهمية الثقة في العلاقات الدولية يتمثل في الاتفاق النووي الذي يعتبر ملزما ليس على الصعيد القانوني ولكن على الصعيد السياسي ايضا.

 

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