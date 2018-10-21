النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۷۱۸مشاهدات
‍ پ

موسكو توقع مذكرة مع إسلام أباد لتوريد الغاز الإيراني إلى باكستان والهند

وكان مدير شركة "غازبروم" الروسية العملاقة، أليكسي ميلر، قد أعلن في وقت سابق أن الشركة ستقدم مقترحاتها بشأن تطوير حقلي "فرزاد" و"شمال بارس" و"كيش" في الربع الأول من عام 2018.
رمز الخبر: ۳۹۲۲۵
تأريخ النشر: 30 September 2018

شبکة تابناک الاخبارية: أعلنت وزارة الطاقة الروسية، اليوم الخميس، أن روسيا وباكستان وقعتا مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تنفيذ مشروع خط بحري لتوريد الغاز من إيران لباكستان والهند.

وقالت الوزارة في بيان: "تنص مذكرة التفاهم على توفير دعم شامل لمشروع خط الأنابيب البحري، الذي سيتم من خلاله تزويد باكستان والهند بالغاز من إيران، وتحدد المذكرة الشركات المشاركة في عملية النقل، كما تتضمن الأسس التقنية والاقتصادية وقاعدة الموارد ورسم خط أنابيب الغاز".

وكان مدير شركة "غازبروم" الروسية العملاقة، أليكسي ميلر، قد أعلن في وقت سابق أن الشركة ستقدم مقترحاتها بشأن تطوير حقلي "فرزاد" و"شمال بارس" و"كيش" في الربع الأول من عام 2018.

وفي نوفمبر 2017 وقعت شركة "غازبروم" والشركة الإيرانية "أن أي أو سي"، على مذكرة تفاهم، تسمح للشركتين بالبدء في إعداد دراسة جدوى لمشروع خط أنابيب الغاز من إيران إلى الهند عبر باكستان.

المصدر: "سبوتنيك"

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
"العربية" تحذف خبرًا عن خطيبة خاشقجي أساء لمؤسسة تابعة للملك سلمان+صور
وأخيرا.. اعترف النظام السعودي بقتل خاشقجي في القنصلية
المحافظة المركزية في ايران تصدر مصنوعات يدوية بقيمة ملايين الدولارات
خطيبة المقتول غدراً تتساءل: أين جسد خاشقجي؟
العميد حاتمي: سيتم ازاحة الستار عن منجزات بحرية ضخمة
قاسمي: اتهامات المسؤولين الأمريكيين ضد ايران ناجمة عن الاوهام
اجتیاز 158 الف زائر و 1600 شاحنة منفذ مهران الحدودي مع العراق
مساعد الرئيس الايراني: نوظف جميع طاقاتنا لافشال الحظر
مصرع جنود سعوديين ومرتزقة بعملية عسكرية واسعة في نجران
فرنسا تدين بشدة مقتل خاشقجي
الباحثون الايرانيون يتمكنون من صنع عدسات نظارات بتقنية النانو تمنع الاشعة الضارة
أعضاء بالكونجرس يشككون بالرواية السعودية لقتل خاشقجي
اختفاء خاشقجي: وزير الخزانة الأمريكي ينضم إلى مقاطعي مؤتمر “دافوس الصحراء” السعودي
الغارديان: “بن سلمان لم يكن أبداً إصلاحياً”
BBC عربي تكشف تفاصيل جديدة عن أحد المشتبه بهم في قضية اختفاء جمال خاشقجي
اختفاء خاشقجي: وزير الخزانة الأمريكي ينضم إلى مقاطعي مؤتمر “دافوس الصحراء” السعودي
BBC عربي تكشف تفاصيل جديدة عن أحد المشتبه بهم في قضية اختفاء جمال خاشقجي
النائب العام في السعودية: التحقيقات أظهرت وفاة المواطن جمال خاشقجي خلال شجار
الملك سلمان يتولى قضية خاشقجي بنفسه بعد تحذيرات من مخاطر ترك سلطات ولي العهد بلا ضوابط
الغارديان: “بن سلمان لم يكن أبداً إصلاحياً”
بومبيو: سندرس طيفا واسعا من الردود المحتملة على السعودية إذا ثبت ضلوعها في اختفاء خاشقجي
بريطانيا تقاطع منتدى الرياض وتطالب بمحاسبة المسؤولين عن اختفاء خاشقجي
130 اصابة على حدود غزة واسرائيل تقصف خان يونس والبريج
قمة منتدى 'آسيا-أوروبا' تؤكد دعمها للاتفاق النووي مع ايران
رضائي: ايران واميركا اليوم في مواجهة مصيرية
وأخيرا.. اعترف النظام السعودي بقتل خاشقجي في القنصلية
مساعد الرئيس الايراني: نوظف جميع طاقاتنا لافشال الحظر
مصرع جنود سعوديين ومرتزقة بعملية عسكرية واسعة في نجران
فرنسا تدين بشدة مقتل خاشقجي
"العربية" تحذف خبرًا عن خطيبة خاشقجي أساء لمؤسسة تابعة للملك سلمان+صور