موسكو توقع مذكرة مع إسلام أباد لتوريد الغاز الإيراني إلى باكستان والهند

وكان مدير شركة "غازبروم" الروسية العملاقة، أليكسي ميلر، قد أعلن في وقت سابق أن الشركة ستقدم مقترحاتها بشأن تطوير حقلي "فرزاد" و"شمال بارس" و"كيش" في الربع الأول من عام 2018.

شبکة تابناک الاخبارية: أعلنت وزارة الطاقة الروسية، اليوم الخميس، أن روسيا وباكستان وقعتا مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تنفيذ مشروع خط بحري لتوريد الغاز من إيران لباكستان والهند.

وقالت الوزارة في بيان: "تنص مذكرة التفاهم على توفير دعم شامل لمشروع خط الأنابيب البحري، الذي سيتم من خلاله تزويد باكستان والهند بالغاز من إيران، وتحدد المذكرة الشركات المشاركة في عملية النقل، كما تتضمن الأسس التقنية والاقتصادية وقاعدة الموارد ورسم خط أنابيب الغاز".

وكان مدير شركة "غازبروم" الروسية العملاقة، أليكسي ميلر، قد أعلن في وقت سابق أن الشركة ستقدم مقترحاتها بشأن تطوير حقلي "فرزاد" و"شمال بارس" و"كيش" في الربع الأول من عام 2018.

وفي نوفمبر 2017 وقعت شركة "غازبروم" والشركة الإيرانية "أن أي أو سي"، على مذكرة تفاهم، تسمح للشركتين بالبدء في إعداد دراسة جدوى لمشروع خط أنابيب الغاز من إيران إلى الهند عبر باكستان.

المصدر: "سبوتنيك"