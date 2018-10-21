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طائرة مسيرة يمنية تشن هجوماً على مطار دبي الدولي

وهذه هي المرة الثانية التي تستهدف فيها دبي العاصمة الاقتصادية للإمارات ردا على مشاركتها الرئيسة في العدوان على اليمن وارتكاب مئات الجرائم بحق المدنيين منذ ما يقرب من أربعة أعوام.
رمز الخبر: ۳۹۲۲۳
تأريخ النشر: 30 September 2018

شبکة تابناک الاخبارية: شن سلاح الجو المسير اليمني فجر اليوم الأحد هجوماً جوياَ بسلسلة غارات على مطار دبي الدولي.

وأفاد مصدر في سلاح الجو المسير لـ " المسيرة " أن طائرة مسيرة من طراز "صماد3 "نفذت سلسلة غارات على مطار دبي الدولي الذي يبعد عن اليمن ما يزيد عن 1200 كم.

وهذه هي المرة الثانية التي تستهدف فيها دبي العاصمة الاقتصادية للإمارات ردا على مشاركتها الرئيسة في العدوان على اليمن وارتكاب مئات الجرائم بحق المدنيين منذ ما يقرب من أربعة أعوام.

وكان سلاح الجو المسير قد شن في 27 أغسطس/آب الماضي عدة غارات جوية على مطار دبي الدولي بطائرة من ذات الطراز.

يذكر أن سلاح الجو المسير كان قد نفذ في 26 يوليو/تموز الماضي، سلسلة غارات على مطار أبو ظبي الدولي بطائرة صماد3.

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