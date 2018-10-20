البحرية الايرانية ترصد جمیع الغواصات بالخلیج الفارسي وشمال المحيط الهندي

شبکة تابناک الاخبارية: صرح قائد الوحدة الجو -بحرية التابعة للقوة البحرية للجيش الايراني العميد طيار روح الاميني بان سلاح البحر الايراني قادر على رصد جميع الغواصات في مياه الخليج الفارسي وشمال المحيط الهندي.

وقال العميد طيار روح الاميني في حوار خاص اجرته معه وكالة انباء "فارس" ان استخدام مروحيات "SH" يعتبر احدى منظوماتنا لرصد تحت السطح وان معلوماتنا في رصد المنطقة كاملة تماما حيث نعمل بمختلف الوحدات على رصد تحت السطح وخلال الاعوام الاخيرة لم يحدث اطلاقا ان دخلت غواصة تابعة لقوى من خارج المنطقة الى مياه الخليج الفارسي او المحيط الهندي ولم نعلم بها.

*الجزر الايرانية في الخليج الفارسي بمثابة حاملات طائرات

وصرح العميد طيار روح الاميني بان امكانية هبوط واقلاع المروحيات متوفرة في جميع الجزر الايرانية في الخليج الفارسي وان جميع البنى التحتية متوفرة فيها بحيث تعتبر كل منها بمثابة حاملة طائرات.

*البرمائيات

وحول القطع البرمائية "هوفركرافت" اشار الى ان ايران تمتلك طرازين منها وهما "BH7" و"SRN6" وقال، رغم انه هذه صناعة بريطانية في الاساس ولكن لم يبق منها الا الاسم فقط اذ تم تبديل جميع قطعها تقريبا خلال الاعوام الاخيرة - من الهيكل حتى قطع المحرك وغير ذلك – ويمكنني القول بانها اصبحت ايرانية ولقد تمكنا خلال فترة قصيرة من الوصول الى تكنولوجيا توصلت اليها الدول الاخرى خلال فترة 100 الى 150 عاما.

وتابع قائلا، ان البرمائيات هذه وفرت لنا امكانية ان تكون لنا اسرع منصات اطلاق الصواريخ حيث بامكانها التحرك بسرعة عالية ومن ثم الخروج من المنطقة بعد اطلاق الصاروخ.

*نرصد جميع الغواصات في المنطقة

وقال العميد طيار روح الاميني، ان وحدة المروحيات "SH" مهمتها الاساسية مواجهة التهديدات تحت السطح والتي تتضمن الكشف والاعتراض والتدمير.

واوضح بان مروحيات "SH" لم تكن في البداية تمتلك امكانية التدمير حيث كانت تطلع على احداثيات غواصات العدو ومن ثم ترسلها الى وحدة اخرى تمتلك قدرة المواجهة الا انها تبادر الان بصورة مباشرة لتدمير الهدف بنفسها.