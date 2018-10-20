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من هم اصدقاء نتنياهو "الحميمون" الذي تحدث عنهم؟

رمز الخبر: ۳۹۲۱۲
تأريخ النشر: 29 September 2018

شبکة تابناک الاخبارية: كشف رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني "بنيامين نتنياهو" ، عن وجود "صداقات حميمة" تجمع كيان الاحتلال مع العديد من الدول العربية وصلت إلى حد لم يتخيله يوما.

وأجرى امراء وشخصيات سعودية مقربة من النظام السعودي خلال الاعوام الاخيرة لقاءات مع مسؤولين صهاينة فيما تحدثت تقارير اعلامية عن زيارة سرية قام بها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الى الكيان الاسرائيلي كما اجرت صحف سعودية حوارات مع مسؤولين صهاينة بينهم وزير الاستخبارات الاسرائيلي يسرائيل كاتس، فضلا عن نشر صحف سعودية اخرى مقالات لكتاب يدعون علنا الى التطبيع مع اسرائيل كما قام وفدان "غير رسميين" من السعودية والبحرين بزيارة علنية للكيان الاسرائيلي.

وأكد "نتنياهو" إن تلك الصداقات لم يكن أحد يتخيلها، وكانت حتى قبل بضع سنوات أمرا مستحيلا.

واعترف "نتنياهو" خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها ال73 بأنه لم ير هذا المستوى من التقارب في حياته.

وأضاف رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني، بيننا وبين العديد من الدول العربية صداقة وحميمية لم أرها في حياتي. قبل بضع سنوات كان من المستحيل تخيل ذلك.

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