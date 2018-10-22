النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۷۴۴مشاهدات
‍ پ

استشهاد شاب فلسطيني بعد تعرضه لاعتداء قوات الاحتلال أثناء اعتقاله

وأكد الريماوي، أن شقيقه محمد (24 عاماً) ويعمل في الحدادة، استشهد جراء تعرضه لاعتداء وحشي من قبل جنود الاحتلال أثناء عملية اعتقاله.
رمز الخبر: ۳۹۱۹۸
تأريخ النشر: 18 September 2018

شبکة تابناک الاخبارية: استشهد شاب فلسطيني، صباح اليوم الثلاثاء، بعد ساعات من اعتقاله من قبل الاحتلال وتعرضه لاعتداء وحشي من قبل الجنود، وفق ما أفادت به عائلته.

وقال بشير الريماوي شقيق الشهيد إن العائلة تلقت بلاغا من الارتباط الفلسطيني باستشهاد شقيقه (محمد الريماوي) بعد اعتقاله من قبل قوات خاصة "إسرائيلية"، وجرى نقله لمعهد "أبو كبير" للتشريح بداخل فلسطين المحتلة.

وأكد الريماوي، أن شقيقه محمد (24 عاماً) ويعمل في الحدادة، استشهد جراء تعرضه لاعتداء وحشي من قبل جنود الاحتلال أثناء عملية اعتقاله.

وأشار إلى ان جنود الاحتلال، انهالوا على محمد، بالضرب المبرح بأعقاب الأسلحة بصورة همجية وغير مسبوقة، حتى فقد وعيه وتم نقله إلى جهة غير معلومة.

قدس برس

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
ايران ضمن افضل 9 دول رائدة في صنع الاقمار الصناعية
مشاريع بتروكيمياوية في ايران بقيمة 8.5 مليار دولار
البرلمان الأوروبي نحو قرارات عقابية تاريخية بحق السعودية
تحسّن الوضع الصحي لآلاف الاطفال المصابين بالسرطان في ايران
بريطانيا وفرنسا وألمانيا: رواية السعودية لمقتل خاشقجي غير مقنعة
نيويورك تايمز: ابن سلمان أمر عسيري بقتل خاشقجي
اليمن: دك تحصينات لقوى العدوان في تعز
ماذا بعد إطلاق ترامب للطلقة الأخيرة تجاه الاقتصاد الإيراني؟
مسؤولة اممية تبحث مع جابري انصاري انهاء ازمتي سوريا واليمن
لوحة لفنان عراقي تحمل عنوان "سفارة المناشير"
رؤية قائد الثورة الاسلامية لمسيرة الأربعينية قبل 45 عاما
"العربية" تحذف خبرًا عن خطيبة خاشقجي أساء لمؤسسة تابعة للملك سلمان+صور
وأخيرا.. اعترف النظام السعودي بقتل خاشقجي في القنصلية
المحافظة المركزية في ايران تصدر مصنوعات يدوية بقيمة ملايين الدولارات
خطيبة المقتول غدراً تتساءل: أين جسد خاشقجي؟
وأخيرا.. اعترف النظام السعودي بقتل خاشقجي في القنصلية
قاسمي: اتهامات المسؤولين الأمريكيين ضد ايران ناجمة عن الاوهام
مساعد الرئيس الايراني: نوظف جميع طاقاتنا لافشال الحظر
"العربية" تحذف خبرًا عن خطيبة خاشقجي أساء لمؤسسة تابعة للملك سلمان+صور
مصرع جنود سعوديين ومرتزقة بعملية عسكرية واسعة في نجران
فرنسا تدين بشدة مقتل خاشقجي
أعضاء بالكونجرس يشككون بالرواية السعودية لقتل خاشقجي
اجتیاز 158 الف زائر و 1600 شاحنة منفذ مهران الحدودي مع العراق
المحافظة المركزية في ايران تصدر مصنوعات يدوية بقيمة ملايين الدولارات
العميد حاتمي: سيتم ازاحة الستار عن منجزات بحرية ضخمة
خطيبة المقتول غدراً تتساءل: أين جسد خاشقجي؟
الباحثون الايرانيون يتمكنون من صنع عدسات نظارات بتقنية النانو تمنع الاشعة الضارة
مسؤولة اممية تبحث مع جابري انصاري انهاء ازمتي سوريا واليمن
لوحة لفنان عراقي تحمل عنوان "سفارة المناشير"
رؤية قائد الثورة الاسلامية لمسيرة الأربعينية قبل 45 عاما