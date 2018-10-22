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ايران ترحب باتفاق سوتشي بين روسيا وتركيا حول ادلب

واضاف المتحدث، ان وقف اي عنف ونزيف للدماء مع تطهير المنطقة من اي ارهاب، يعد من الاركان الاكثر اساسية ومبدئية في السياسة الخارجية للجمهورية الاسلامية الايرانية.
رمز الخبر: ۳۹۱۹۷
تأريخ النشر: 18 September 2018

شبکة تابناک الاخبارية: رحب المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي باتفاق سوتشي بين روسيا وتركيا حول ادلب السورية والذي جاء بعد اجتماع القمة الثلاثي في طهران بين ايران وروسيا وتركيا.

وافاد مركز الدبلوماسية العامة والاعلامية بوزارة الخارجية الايرانية ان قاسمي قال في تصريح له اليوم الثلاثاء، ان اجتماع القمة بين ايران وروسيا وتركيا والاتفاق الحاصل فيه حول كيفية حل وتسوية قضية ادلب في سوريا يشكل خطوة مهمة واساسية في القضاء على بقايا الارهابيين في سوريا والتي بامكانها المساعدة بمسيرة ارساء السلام في سوريا وانهاء حياة الجماعات الارهابية في هذا البلد عبر تقديم الدعم اللازم لحل وتسوية القضايا السورية والاخذ بنظر الاعتبار جميع النواحي الانسانية.

واضاف المتحدث، ان وقف اي عنف ونزيف للدماء مع تطهير المنطقة من اي ارهاب، يعد من الاركان الاكثر اساسية ومبدئية في السياسة الخارجية للجمهورية الاسلامية الايرانية.

وفي الختام، اعرب قاسمي عن امله بان تؤدي نتائج اجتماع سوتشي، في اطار المسيرة الايجابية والناجحة لعملية آستانا واستمرارا لاجتماع طهران والجهود الدبلوماسية للجمهورية الاسلامية الايرانية، دورا مؤثرا في الاسراع بحل ومعالجة مصائب الشعب السوري وتطهير سوريا من وجود الجماعات الداعية للعنف، في ظل التزام بالنواحي الانسانية.

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