3.14 مليون سائح زار ايران في 5 شهور ..ثلثهم عراقيون

وبين إقليدي أن فرق سعر العملة الوطنية ساهم باجتذاب السياح من العراق في الشهور الخمسة المذكورة، ما يعادل اجمالي الحجم المتدفق من هذه الجنسية بالسنة الايرانية الماضية (انتهت 20 مارس/آذار2018).

شبکة تابناک الاخبارية: أعلن مدير عام الاشراف والتقييم السياحي الايراني، أن حجم التدفق السياحي خلال فترة 21 مارس/آذار حتى 22 اغسطس/آب 2018، سجل نموا بنسبة 45 بالمئة، وبلغ 3.14 مليون سائح.

وأوضح محمد ثابت إقليدي في تصريح تابعته "فارس" يوم الاثنين، أن التدفق السياحي بالفترة المناظرة 2017، سجل نحو 2.16 مليون سائح.

واكد أن العراقيين تصدروا قائمة الوافدين على ايران خلال 21 مارس/آذار حتى 22 اغسطس/آب 2018، بواقع 1.263 مليون سائح، تلاهم الاذربيجانيين بـ 619.57 الف سائح والافغان 400 الف والاتراك 330 الف سائح.

وبين إقليدي أن فرق سعر العملة الوطنية ساهم باجتذاب السياح من العراق في الشهور الخمسة المذكورة، ما يعادل اجمالي الحجم المتدفق من هذه الجنسية بالسنة الايرانية الماضية (انتهت 20 مارس/آذار2018).

من جهة اكد أن تدفق السياح الاوروبيين على ايران في الشهور الخمسة، انخفض 22 بالمئة.