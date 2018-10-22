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كبير مستشاري العبادي يلتقي السفير الإيراني لدى العراق

كما التقى مسجدي أمس الإثنين، عددا من الشخصيات السياسية التركمانية في العراق كلا على حدة وبحث معهم في أهم المواضيع ذات الإهتمام المشترك.
رمز الخبر: ۳۹۱۹۱
تأريخ النشر: 18 September 2018

شبکة تابناک الاخبارية: إلتقى امس الإثنين، كبير مستشاري رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة العراقية 'وليد الحلي' مع السفير الإيراني لدى العراق 'إيرج مسجدي' وبحث معه في أهم المواضيع ذات الإهتمام المشترك.

وخلال اللقاء الذي جرى في مقر سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بغداد، شجب الحلي الهجوم على القنصلية الإيرانية العامة في البصرة معلنا عن القبض على عدد من العناصر الضالعة في هذا الحادث.

بدوره، أكد السفير مسجدي تضامن الجمهورية الاسلامية الايرانية مع أهالي العراق لا سيما البصرة داعيا الى الإعلان عن نتائج التحقيقات من قبل الجهات القضائية المعنية ومعاقبة مرتكبي هذا الحادث.

كما التقى مسجدي أمس الإثنين، عددا من الشخصيات السياسية التركمانية في العراق كلا على حدة وبحث معهم في أهم المواضيع ذات الإهتمام المشترك.

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