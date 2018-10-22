ظريف: الدبلوماسية تحول دون الحرب في ادلب

وكتب ظريف، ان هذه الزيارات واللقاءات اثمرت عن الحيلولة دون وقوع الحرب في ادلب وافضت الى تعهد راسخ لمواجهة التطرف الارهابي.

شبکة تابناک الاخبارية: اكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف بان الدبلوماسية تنجح في الحيلولة دون وقوع الحرب في مدينة ادلب السورية.

وكتب ظريف في تغريدة له في صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن دور الدبلوماسية في تحويل حرب ادلب الى تعهد راسخ لمواجهة التطرف الارهابي.

واوضح وزير الخارجية بانه كانت له خلال الاسابيع الاخيرة مسؤولية دبلوماسية مكثفة تمت متابعتها من خلال زيارته الى انقرة ودمشق ومن ثم اجتماع القمة الثلاثي بين روسيا وتركيا وايران في طهران وبعده اجتماع سوتشي.

وكتب ظريف، ان هذه الزيارات واللقاءات اثمرت عن الحيلولة دون وقوع الحرب في ادلب وافضت الى تعهد راسخ لمواجهة التطرف الارهابي.

واضاف، ان الدبلوماسية هي الفاعلة.