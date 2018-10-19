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الجيش الايراني: البلاد ليست على اعتاب حرب ولا خطر يهددها

واكد بان القوة البرية للجيش تصنع بالكامل معداتها الدفاعية التي تحتاجها او تستخدم المعدات المنتجة في وزارة الدفاع او سائر القوات المسلحة ولا تعتمد على الدول الاخرى.
رمز الخبر: ۳۹۱۸۴
تأريخ النشر: 16 September 2018

شبکة تابناک الاخبارية: اكد قائد القوة البرية للجيش الايراني العميد كيومرث حيدري بان لا خطر يهدد ايران وهي ليست على اعتاب حرب.

وقال العميد حيدري في تصريح له اليوم الاحد خلال تفقده الوحدات القتالية للواء الدروع 316 "شهيد همدان البطل"، انني اطمئن الشعب الايراني بان لا خطر يهدد البلاد وهي ليست على اعتاب حرب.

واضاف، بطبيعة الحال فان هذا الامر لا يعني ان نغفل عن مبدأ الجهوزية لانه وفقا لتوجيهات قائد الثورة الاسلامية القائد العام للقوات المسلحة ينبغي على "القوات المسلحة ان ترى نفسها دوما في الخندق".

وتابع قائلا، ان الجهوزية الدفاعية والقتالية للجيش بلغت حدا بحيث ان المعادين لايران التجأوا اليوم الى اساليب غير عسكرية.

واضا قائد القوة البرية للجيش، ان تغيير نهج الاعداء في المواجه يعود الى ان الجهوزية والاستعداد والصمود خاصة تحقيق مبدأ وقوف القوات المسلحة على قدميها.

واكد بان القوة البرية للجيش تصنع بالكامل معداتها الدفاعية التي تحتاجها او تستخدم المعدات المنتجة في وزارة الدفاع او سائر القوات المسلحة ولا تعتمد على الدول الاخرى.

واضاف العميد حيدري، انه نظرا لاننا تبوأنا هذه المكانة فبامكاننا ان نوجه صفعة قوية للاعداء.

يذكر ان اللواء المدرع 316 "شهيد همدان البطل" كان قد حقق المرتبة الاولى في الجهوزية القتالية والدفاعية في القوة البرية للجيش الايراني العام الماضي.

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