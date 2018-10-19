بدء مناورات "محمد رسول الله (ص)" الكبرى للتعبويين في خوزستان

وفي ختام المراسم توجهت قوات التعبئة بصورة مشاة وبواسطة عربات مدرعة ودراجات نارية قتالية من المصلى الى مقر الحوزة العلمية مرددين شعار "لبيك يا حسين (ع)".

شبکة تابناک الاخبارية: انطلقت في مدينة اهواز مركز محافظة خوزستان مناورات "محمد رسول الله (ص)" الكبرى للتعبويين بهذه المحافظة الواقعة جنوب غرب ايران.

وفي بداية المناورات تجمع التعبويون من ناحيتي "الامام الحسين (ع)" و"الامام علي (ع)" من شرق وغرب مدينة اهواز حيث تجمعوا في مصلى "الامام الخميني (رض)" ورددوا نداء "لبيك يا حسين (ع)".

وقرأ المنشد عباس كربلائي قصائد في رثاء اهل البيت (ع) حيث شارك التعبويون في مراسم العزاء لمناسبة ذكرى استشهاد الامام الحسين (ع).

وحضر المراسم العديد من مسؤولي وقادة الجيش وقوى الامن الداخلي الى جانب قوات التعبئة والحرس الثوري.

وفي ختام المراسم توجهت قوات التعبئة بصورة مشاة وبواسطة عربات مدرعة ودراجات نارية قتالية من المصلى الى مقر الحوزة العلمية مرددين شعار "لبيك يا حسين (ع)".

وصرح العميد حسن شاهواربور بان 57 كتيبة من كتائب "بيت المقدس" تشارك في المناورات في الوقت الحاضر في مختلف انحاء المحافظة.