رئيس شرطة الانترنت: ايران مستعدة لتقديم الدعم السايبري لباقي البلدان

وتابع ان اي تقنية تخلق فرصا كثيرة بامكانها على المدى البعيد ان تخلق تهديدات جمة وخسائر لايمكن تعويضها وتختلف تاثيراتها بالنسبة لبلدان العالم في مختلف المجالات .

شبکة تابناک الاخبارية: اعلن رئيس شرطة الانترنت في ايران العميد كمال هاديانفر ان التعاون الدولي يلعب دورا مهما ومصيريا في مواجهة الجرائم السايبريه ونحن على استعداد لتقديم الدعم لباقي البلدان في هذا المجال .

واشار هاديانفر لدى استقباله اليوم الاحد رئيس مكتب محاربة الجريمة والمخدرات التابع للامم المتحدة في ايران الكسندر فدولوف الى ان واحدة من اهم قضايا الساعة في عالمنا المعاصر هي الفضاء الافتراضي (السايبري) وقال ان هذا الفضاء قد غير ظروف الحياة عند البشر وترك تاثيره على منهج الحياة للانسان والعلاقات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية والامنية للمجتمعات .

وتابع ان اي تقنية تخلق فرصا كثيرة بامكانها على المدى البعيد ان تخلق تهديدات جمة وخسائر لايمكن تعويضها وتختلف تاثيراتها بالنسبة لبلدان العالم في مختلف المجالات .

وافاد هاديانفر ان الجرائم المنظمة تقع اليوم بشكل واسع وسهل في الفضاء الافتراضي، وان الدول التي تمتلك بنى تحتية ضعيفة في هذا المجال بامكانها ان تخلق تحديات رئيسية لجميع بلدان العالم ومستخدمي الانترنت في كافة انحاء المعمورة .

وصرح رئيس شرطة الانترنت ان ايران مستعدة اليوم لتقديم دعمها في مجال الفضاء الافتراضي لباقي البلدان وان تضع تجاربها في خدمة هذه الدول، مؤكدا ان التعاون الدولي يلعب دورا مهما في محاربة جرائم الفضاء الافتراضي.

وقال ان التعاون الدولي وتبادل المعلومات حول الجرائم والمجرمين في الفضاء الافتراضي بامكانه ان يسهم في تسوية هذه التحديات الدولية.