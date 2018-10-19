النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۵۲۷مشاهدات
‍ پ

رئيس شرطة الانترنت: ايران مستعدة لتقديم الدعم السايبري لباقي البلدان

وتابع ان اي تقنية تخلق فرصا كثيرة بامكانها على المدى البعيد ان تخلق تهديدات جمة وخسائر لايمكن تعويضها وتختلف تاثيراتها بالنسبة لبلدان العالم في مختلف المجالات .
رمز الخبر: ۳۹۱۸۰
تأريخ النشر: 16 September 2018

شبکة تابناک الاخبارية: اعلن رئيس شرطة الانترنت في ايران العميد كمال هاديانفر ان التعاون الدولي يلعب دورا مهما ومصيريا في مواجهة الجرائم السايبريه ونحن على استعداد لتقديم الدعم لباقي البلدان في هذا المجال .

واشار هاديانفر لدى استقباله اليوم الاحد رئيس مكتب محاربة الجريمة والمخدرات التابع للامم المتحدة في ايران الكسندر فدولوف الى ان واحدة من اهم قضايا الساعة في عالمنا المعاصر هي الفضاء الافتراضي (السايبري) وقال ان هذا الفضاء قد غير ظروف الحياة عند البشر وترك تاثيره على منهج الحياة للانسان والعلاقات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية والامنية للمجتمعات .

وتابع ان اي تقنية تخلق فرصا كثيرة بامكانها على المدى البعيد ان تخلق تهديدات جمة وخسائر لايمكن تعويضها وتختلف تاثيراتها بالنسبة لبلدان العالم في مختلف المجالات .

وافاد هاديانفر ان الجرائم المنظمة تقع اليوم بشكل واسع وسهل في الفضاء الافتراضي، وان الدول التي تمتلك بنى تحتية ضعيفة في هذا المجال بامكانها ان تخلق تحديات رئيسية لجميع بلدان العالم ومستخدمي الانترنت في كافة انحاء المعمورة .

وصرح رئيس شرطة الانترنت ان ايران مستعدة اليوم لتقديم دعمها في مجال الفضاء الافتراضي لباقي البلدان وان تضع تجاربها في خدمة هذه الدول، مؤكدا ان التعاون الدولي يلعب دورا مهما في محاربة جرائم الفضاء الافتراضي.

وقال ان التعاون الدولي وتبادل المعلومات حول الجرائم والمجرمين في الفضاء الافتراضي بامكانه ان يسهم في تسوية هذه التحديات الدولية.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
حرس الحدود الإيرانية توظف كل طاقاتها لخدمة زوار الاربعينية
عبد اللهيان: لا أستبعد أن تكون السعودية اغتالت خاشقجي
التحقيق التركي يركز على دور ضابط مقرب من ابن سلمان قاد فريق الاعدام
ايران ترفض الضغوط الممارسة في مسار تاسيس لجنة الدستور السورية
لوفيغارو’: السعودية تتجه لتعيين ولي لولي العهد تمهيداً لعزل ابن سلمان
سفير ايران في هولندا: قرار محكمة لاهاي ملزم التنفيذ
بومبيو لابن سلمان: مستقبلك على المحك
مجمع تشخيص المصلحة يبت في لائحة "cft" في اطار مسؤوليته القانونية
حادثة خاشقجي، تبدأ بالسعودية وتنتهي باميركا
هولندا تنضم لقائمة مقاطعي منتدى الاستثمار بالرياض
ظريف: الحظر الاميركي ذروة تجاهل سيادة القانون وحقوق الانسان