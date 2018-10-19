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ایران تحقق نموا اقتصاديا بواقع 1.8 بالمئة خلال 3 شهور

ويشار الى ان الانخفاض في النمو الاقتصادي للبلاد خلال ربيع العام الجاري يعود الى التأثيرات قصيرة الامد الناجمة عن تداعيات ارتفاع اسعار العملات الاجنبية التي شهدتها الاسواق الايرانية خلال الشهر الماضي.
رمز الخبر: ۳۹۱۷۶
تأريخ النشر: 16 September 2018

شبکة تابناک الاخبارية: حققت ايران نموا اقتصاديا بواقع 1.8 بالمئة ودون احتساب عوائد النفط بواقع 0.7 بالمئة خلال الاشهر الثلاثة الاولى من العام الجاري (الايراني يبدأ في 21 آذار/ مارس).

وورد في بيانات البنك المركزي الايراني حول التنمية الاقتصادية للبلاد في ربيع العام الجاري انها شهدت انخفاضا يلامس 2.8 بالمئة و 3.6 على التوالي بالمئة مقارنة بالعام الماضي.

وقال البنك المركزي ان القطاع الزراعي حقق نموا بنسبة 0.3 بالمئة والنفطي بنسبة 5.2 بالمئة والمناجم بنسبة 4 بالمئة والخدمات بنسبة 1.1 بالمئة والصناعة بنسبة - 1.5 بالمئة خلال الاشهر الثلاثة الاولى من العام الجاري.

ويشار الى ان الانخفاض في النمو الاقتصادي للبلاد خلال ربيع العام الجاري يعود الى التأثيرات قصيرة الامد الناجمة عن تداعيات ارتفاع اسعار العملات الاجنبية التي شهدتها الاسواق الايرانية خلال الشهر الماضي.

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