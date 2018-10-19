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ظريف يحتج على خطوة "تويتر" في اغلاق صفحات المستخدمين الايرانيين

الا تلقون نظرة على الصفحات الالية التي اوجدها عناصر زمرة خلق الارهابية في تيرانا والتي تجتر البرامج الدعائية الموجهة من واشنطن لتغيير النظام في ايران.
رمز الخبر: ۳۹۱۷۲
تأريخ النشر: 16 September 2018

شبکة تابناک الاخبارية: احتج وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر" على خطوة المدير التنفيذي لهذا الموقع في اغلاق صفحات المستخدمين الايرانيين الحقيقيين وتجاهل الصفحات الآلية التي تم ايجادها من قبل عناصر زمرة خلق الارهابية في العاصمة الالبانية تيرانا.

وكتب ظريف تغريدة على صفحته في "تويتر" : سلام جاك.. ان تويتر اغلق حسابات المستخدمين الايرانيين الحقيقيين بمن فيهم مقدمي التلفزيون والجامعيين على افتراض انهم جزء من عمليات تغلغل .

واضاف ظريف في تغريدته : الا تلقون نظرة على الصفحات الالية التي اوجدها عناصر زمرة خلق الارهابية في تيرانا والتي تجتر البرامج الدعائية الموجهة من واشنطن لتغيير النظام في ايران.

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