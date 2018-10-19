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مسؤول صيني: طهران وبكين ستتغلبان على الصعوبات بالتعاون بينهما

كما تطرق الجانبان خلال اللقاء الى قضية الطاقة ونقلها عبر انبوب السلام (نقل الغاز من ايران الى باكستان) ومن غرب ايران عبر العراق وسوريا الى البحر الابيض المتوسط.
رمز الخبر: ۳۹۱۷۱
تأريخ النشر: 15 September 2018

شبکة تابناک الاخبارية: أكد رئيس دائرة العلاقات الخارجية في الحزب الشيوعي الصيني "سانغ تاغو"، في معرض اشارته الى دور ايران والصين في المرحلة الراهنة، بأن البلدين قادران على مواجهة التحديات والمخاطر في ظل التعاون بينهما.

وخلال اجتماعه في بكين برئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الايرانية كمال خرازي، اشار تاغو الى العلاقات التاريخية والحضارية بين البلدين، واصفاً التطورات والتغييرات التي يشهدها العالم بأنها غير مسبوقة واضاف، ان للبلدين تأثيرهما في منطقتيهما لذا عليهما التعاون لمواجهة المشاكل.

وأضاف تاغو، بأنّ على البلدين أن يضعا مشروعاً يحمل طابعاً شرقياً يمنع البلدان ذات الماضي التاريخي القليل من أن تفرض أنظمتها السياسية على الآخرين وتدّعي زعامة العالم.

من جانبه لفت رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الايرانية الى الأجواء الطيبة والودية التي تسود العلاقات بين البلدين، منوهاً الى مشروع تطوير ميناء جابهار (جنوب شرق ايران) وربطه بميناء غوادر (جنوب باكستان) وربط جابهار بغرب ايران، معربا عن امله بان يشكل هذا التعاون الارضية لتنمية العراق وسوريا.

كما تطرق الجانبان خلال اللقاء الى قضية الطاقة ونقلها عبر انبوب السلام (نقل الغاز من ايران الى باكستان) ومن غرب ايران عبر العراق وسوريا الى البحر الابيض المتوسط.

وبحث الجانبان كذلك بشان مواصلة الصين شراء النفط الايراني والحفاظ على الإتفاق النووي وضرورة تعاون الدول الاعضاء "4+1" في الحفاظ على الاتفاق.

هذا و تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول الافاق المستقبلية للعلاقات بين البلدين.

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