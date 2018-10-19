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ألمانيا: الاتحاد الأوروبي يدرس تأسيس نظام مدفوعات مع إيران

وأردفت المتحدثة خلال مؤتمر صحفي دوري للحكومة قائلة "كما تعرفون، إن ضمان تأمين تنفيذ المعاملات هدف محوري للاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية".
رمز الخبر: ۳۹۱۶۲
تأريخ النشر: 15 September 2018

شبکة تابناک الاخبارية: أعلنت الحكومة الألمانية، اليوم الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي يدرس تأسيس نظام مدفوعات مع إيران يسمح باستمرار التعاملات التجارية.

وقالت متحدثة باسم وزارة الاقتصاد الألمانية يوم الجمعة إن برلين وشركاءها في الاتحاد الأوروبى يدرسون تأسيس نظام مدفوعات مع طهران يسمح باستمرار التعاملات التجارية مع الجمهورية الإسلامية حالما تفرض الولايات المتحدة حظرها .

وأردفت المتحدثة خلال مؤتمر صحفي دوري للحكومة قائلة "كما تعرفون، إن ضمان تأمين تنفيذ المعاملات هدف محوري للاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية".

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