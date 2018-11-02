عقد الجولة الثالثة من المحادثات بين ايران واوروبا حول اليمن في بروكسل

وحضر هذه الجولة من المحادثات الأمين العام لدائرة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي والمدراء السياسيون لوزارة الخارجية في الدول الأربع المذكورة.

شبکة تابناک الاخبارية: التقى المساعد الخاص لوزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية الخاصة "حسين جابري انصاري" في بروكسل اليوم الاربعاء، الأمين العام لدائرة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي "هيلغا اشميد" ، وتقرر عقد الجولة الثالثة من المحادثات بين ايران و4 دول اوروبية والاتحاد الاوروبي حول اليمن.

وكان جابري انصاري قد وصل بروكسل قادما من جنيف منتصف الليلة الماضية، والتقى اليوم الاربعاء مع هيلغا اشميد بمقر الاتحاد الاوروبي، وبحث معها آخر التطورات الاقليمية وخاصة في سوريا واليمن، والجهود المبذولة لانهاء الازمتين السورية واليمنية بأسرع وقت ممكن.

وشارك جابري انصاري عصر اليوم في الجولة الثالثة من المحادثات بين ايران وكل من الاتحاد الاوروبي والمانيا وفرنسا وايطاليا وبريطانيا حول اليمن، وجرى تبادل الآراء حول تعاون ايران والجانب الاوروبي لانهاء الحرب المفروضة على الشعب اليمني والكارثة الانسانية التي يشهدها اليمن.

وحضر هذه الجولة من المحادثات الأمين العام لدائرة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي والمدراء السياسيون لوزارة الخارجية في الدول الأربع المذكورة.

يذكر ان الجولة الثانية من هذه المحادثات عقدت في روما، فيما اقيمت الجولة الاولى على هامش مؤتمر ميونيخ الامني.

وكان جابري انصاري قد شارك يومي الاثنين والثلاثاء في المحادثات التي جرت في جنيف حول تشكيل لجنة صياغة الدستور السوري بحضور كبير المفاوضين الروسي والتركي والمبعوث الاممي الخاص الى سوريا استيفان ديمستورا، وتقرر عقد الجولة الثالثة من المشاورات في هذا المجال نهاية شهر اكتوبر/تشرين الاول المقبل.