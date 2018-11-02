الداخلية الايرانية: استعداداتنا لزيارة الاربعين تفوق الاعوام الماضية

ولفت الى ان استعدادات ايران لمراسم الزيارة الاربعينية تفوق الاعوام الماضية، موضحا ان احدى المواضيع التي لم يتم التوصل فيها الى اتفاق لحد الآن تتمثل بمبلغ العملة الاجنبية لمنح تأشيرات الدخول للزائرين.

شبکة تابناک الاخبارية: قال وزير الداخلية الايراني عبدالرضا رحماني فضلي ان استعدادتنا لاقامة مراسم زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام هذا العام تفوق الاعوام الماضية.

واشار رحماني فضلي، في تصريح ادلى به للصحفيين على هامش اجتماع مجلس الوزراء اليوم الاربعاء، الى زيارته الاخيرة للعراق والتوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون، موضحا ان هذا البلد وعد بفتح طرق جديدة لزائري الاربعينية حيث ستساهم في ترسيخ الامن اكثر مما مضى.

ولفت الى ان استعدادات ايران لمراسم الزيارة الاربعينية تفوق الاعوام الماضية، موضحا ان احدى المواضيع التي لم يتم التوصل فيها الى اتفاق لحد الآن تتمثل بمبلغ العملة الاجنبية لمنح تأشيرات الدخول للزائرين.

وردا على سؤال حول الغاء تأشيرات الدخول من قبل العراق قال اننا نوافق على هذا الموضوع الا ان هذا البلد لم يوافق عليه.