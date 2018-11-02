روحاني: دول قليلة فقط تقف اليوم بجانب اميركا سياسياً

واعتبر نمو الاقتصاد في البلاد خلال الاعوام الاخيرة بانه بلغ الضعف كمعدل بالمقارنة مع الاعوام الـ 35 الماضية، داعيا الخبراء لالقاء الضوء على ذلك وتبيانه للشعب.

شبکة تابناک الاخبارية: اكد الرئيس الايراني حسن روحاني بانه ليس هنالك اليوم سوى عدد ضئيل من الدول تقف الى جانب اميركا من الناحية السياسية وان الكثير من حلفائها حتى التقليديين منهم قد ابتعدوا عنها، معتبرا ان اميركا اليوم تمر بواحدة من اسوأ مراحلها التاريخية.

وفي حديثه اليوم الاربعاء خلال اجتماع الحكومة قال روحاني، اننا نقف اليوم في حرب مكشوفة امام قوى عدوانية متغطرسة لا مؤيدين لها من الناحية السیاسیة والفكرية ويعانون من اسوأ الاوضاع في بلدانهم.

واشار الى ان الظروف الداخلية في اميركا قد تغيرت كثيرا عما كانت عليه في الاعوام الماضية وهي تمر اليوم بواحدة من اسوأ مراحلها التاريخية واضاف، قلما نجد اليوم باحثا ومفكرا ومثقفا يزيد قادة البيت الابيض وحتى ان بعض اؤلئك يصفون هؤلاء بالحمقى والسفهاء وهو امر نادرا ما حدث في تاريخ اميركا.

وتابع الرئيس الايراني، ان حلفاء اميركا لا يقفون اليوم الى جانبها من الناحية السياسية وحتى ان حلفاءها قد ابتعدوا عنها وهم يفخرون بذلك فيما كانوا في الماضي يفخرون بالوقوف الى جانبها.

واوضح بانه اليوم لا يقف الى جانب اميركا سوى عدد ضئيل من الدول سيئة الصيت واضاف، ان اميركا اليوم تعيش اسوأ الظروف العالمية وحتى ان منظمات دولية مثل اليونسكو والامم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية ومحكمة الجزاء الدولية، لا تؤيد سياسات اميركا.

ونوه الى ان اميركا تعيش اليوم اسوأ ظروفها الداخلية واضاف، رغم ان ايران اليوم تواجه حربا اقتصادية مفروضة عليها وتقف امام افراد لا يحترمون اي قانون دولي الا ان الروح المعنوية وصمود الشعب الايراني، منقطع النظير، خاصة في هذه الايام التي ترفرف فيها راية الامام الحسين (ع).

واعتبر الرئيس الايراني ان رسالة ومسؤولية كبيرة ملقاة على عاتق اصحاب المنابر ووسائل الاعلام "لاننا اليوم امام اختبار كبير جدا" واضاف، ان مسؤولية جسيمة للغاية ملقاة على عاتق جميع وسائل الاعلام الحقيقية والافتراضية والمسؤولين واصحاب النفوذ لمساعدة ودعم الشعب الايراني العظيم.

وصرح روحاني بان وسائل الاعلام والمسؤولين يمكن ان ينتصروا او يفشلوا في هذا الاختبار الا ان الشعب الايراني سينتصر في هذه الساحة بالتاكيد واضاف، انه لو صمدنا وعززنا الروح المعنوية للشعب فاننا نكون قد قللنا الكلفة عليه ولكن لو عملنا على بث الخوف والهلع والياس في نفوسه فاننا نكون قد زدنا الكلفة عليه.

واكد بانه لا ينبغي ان نتحدث بصورة خاطئة وغير عادلة او لا نتحدث عن الحقائق للشعب واضاف، بطبيعة الحال فان الشعب سوف لن يكون بلا مشاكل، لان الحرب لن تكون بلا قتيل وجريح، الا ان هذه حرب نحن واثقون بان النصر النهائي سيكون حليفنا فيه وسنهزم العدو.

واعتبر رئيس الجمهورية، دور العملة الصعبة في اقتصاد البلاد بانه ليس كبيرا وتساءل قائلا، ما هي نسبة دور العملة الصعبة في اقتصاد البلاد ؟ لو احتسبنا اجمالي الانتاج المحلي (GDP) على اساس القوة الشرائية او قيمة السوق فان واردات السلع والخدمات المعتمدة على العملة الصعبة تشكل نسبة مئوية قليلة جدا تبلغ نحو 5 بالمائة وفقا لبعض الحسابات ونحو 10 بالمائة وفقا لحسابات اخرى لا تاخذ القيمة والقدرة الشرائية بنظر الاعتبار.

واضاف، انه لو افترضنا دور واردات السلع والخدمات 10 بالمائة، فانه علينا ان نرى اي مقدار منها يتم بالعملة المسعرة 4200 تومان (للدولار الواحد) واي مقدار بالعملة المسعرة بنحو 7000 تومان واي مقدار يبقى للسوق الثالثة.

وقال، ان السوق الثالثة تشكل اقل من 1 بالمائة او 1.3 بالمائة ازاء قيمة الانتاج الداخلي.

واعتبر نمو الاقتصاد في البلاد خلال الاعوام الاخيرة بانه بلغ الضعف كمعدل بالمقارنة مع الاعوام الـ 35 الماضية، داعيا الخبراء لالقاء الضوء على ذلك وتبيانه للشعب.