الرئيس روحاني: الحكومة تبذل ما بوسعها لتسوية مشاكل المواطنين

واوضح بان قسما ملحوظا من تنامي السيولة النقدية خلال الاعوام الاخيرة يعود الى نشاط المؤسسات المالية غير القانونية .

شبکة تابناک الاخبارية: اشار الرئيس الايراني حسن روحاني الى الظروف الراهنة للبلاد ومخططات الاعداء لضرب الاقتصاد وخلق متاعب للمواطنين، مؤكدا ان البلاد ستجتاز هذه المرحلة في ظل وجود قائد شجاع وحكيم وشعب مضح وصاحب ارادة وان جميع المسؤولين واصحاب المنابر والاحزاب ووسائل الاعلام هم الان امام اختبار.

وتطرق الرئيس روحاني في كلمته امام اجتماع المجلس الاعلى للثورة الثقافية عصر اليوم الثلاثاء الى بعض الحقائق الاقتصادية للبلاد بما فيها نمو الصادرات وتراجع الواردات خلال الاشهر الست الاخيرة قياسا بالفترة ذاتها من العام الماضي وقال ان الشعب والحكومة سيقفان الى جانب بعضهما البعض وان الجهاز التنفيذي سيبذل ما بوسعه لتسوية مشاكل المواطنين .

ولفت الى الاحصاءات التي تشير الى نمو السيولة النقدية بنسبة عشرين بالمائة خلال العام المنصرم، معتبرا السيولة بانها تخلق المتاعب لاقتصاد البلاد، مؤكدا ان خطط الحكومة لادارة السيولة تتجه نحو الانتاج وتوفير فرص العمل .

واوضح بان قسما ملحوظا من تنامي السيولة النقدية خلال الاعوام الاخيرة يعود الى نشاط المؤسسات المالية غير القانونية .

واشار الرئيس روحاني الى الدور المهم للجامعيين في بث روح الامل والوعي في المجتمع.