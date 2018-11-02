اللواء موسوي: الجيش الايراني سيكون نار غضب على الاعداء في اي مستوى كانوا

وقال ان قوات جيش الجمهورية الاسلامية هم على اهبة الاستعداد للذود عن المبادئ السامية للامام الخميني الراحل (رض) وتلبية اوامر قائد الثورة الاسلامية .

شبکة تابناک الاخبارية: اعلن القائد العام للجيش الايراني اللواء عبدالرحيم موسوي ان الجيش هو حارس استقلال وسيادة الجمهورية الاسلامية الايرانية ونار غضب البارئ على الاعداء في اي مستوى كانوا.

وقال اللواء موسوي خلال مراسم تخريج دفعة من جامعة الضباط، اننا نشهد في ظل بركة الذكرى الاربعين لانتصار الثورة الاسلامية وارساء دعائم الجمهورية الاسلامية الايرانية ترعرع براعم الثورة الاسلامية في الحقل الجامعي لتكون اشعاعاتهم الروحية وبصيرتهم قرة عين للاصدقاء وخيبة امل للاعداء .

واضاف، اننا على اعتاب شهر محرم الحرام شهر انتصار الدم على السيف حيث يستنير ابناء الجيش برسالة عاشوراء المضرجة بالدماء ويتاسون بعلي الاكبر نجل الحسين عليهما السلام والعباس بن علي قمر بني هاشم ويسيرون على نهج امامهم ابي عبدالله الحسين عليه السلام .

وقال ان قوات جيش الجمهورية الاسلامية هم على اهبة الاستعداد للذود عن المبادئ السامية للامام الخميني الراحل (رض) وتلبية اوامر قائد الثورة الاسلامية .