الخارجية الإيرانية: إيران لن تجامل أحدا بشأن أمنها القومي

وکان الحرس الثوري اعلن السبت عن اطلاق 7 صواريخ دكت مقر اجتماع قادة احدى الزمر الارهابية المعادية للجمهورية الاسلامية الايرانية، في منطقة كردستان العراق.

شبكة تابناک الاخبارية: اكدت الجمهورية الاسلامية الايرانية انها لن تجامل أحدا بشأن أمنها القومي خاصة المسلحين قرب الحدود.

واعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي في تصريح للجزيرة ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لن تجامل أحدا بشأن أمنها القومي خاصة المسلحين قرب الحدود.

وتابع بهرام قاسمي ان ضرب المسلحين في منطقة كردستان في العراق خيار ردعي للرد على اعتداءات الجماعات الارهابية .

وشدد المتحدث باسم الخارجية الايرانية اننا نتطلع الى حدود مشتركة امنة مع منطقة كردستان العراق .

وکان الحرس الثوري اعلن السبت عن اطلاق 7 صواريخ دكت مقر اجتماع قادة احدى الزمر الارهابية المعادية للجمهورية الاسلامية الايرانية، في منطقة كردستان العراق.

وجاء في بيان صادر عن حرس الثورة الاسلامية، ان الحرس الثوري وضع في جدول اعماله التصدي ومعاقبة المعتدين، اثر الاعمال الشريرة التي قامت بها الزمر الارهابية العميلة للاستكبار العالمي خلال الاشهر الاخيرة انطلاقا من اقليم كردستان العراق ضد المناطق الحدودية للجمهورية الاسلامية الايرانية من خلال ارسال العديد من الخلايا الارهابية وزعزعة الامن وارتكاب اعمال تخريب وضرب امن واستقرار اهالي محافظات اذربيجان الغربية وكردستان وكرمانشاه الغيارى، تلك الزمر التي تلقت ضربات قاتلة في ظل جهوزية واستعداد ابطال القوة البرية للحرس الثوري ومن ضمن ذلك العمليات التي جرت خلال الاسابيع الماضية في مناطق مريوان وكامياران الحدودية.

واضاف البيان، انه اثر عدم اكتراث قادة هذه الزمر بالتحذيرات الجدية الصادرة من مسؤولي اقليم كردستان العراق بشان عزم الجمهورية الاسلامية الايرانية على ازالة قواعدهم وضرورة انهاء اعمالهم الشريرة وممارساتهم العدوانية والارهابية ضد الجمهورية الاسلامية فقد قامت القوة الجوفضائية بالمشاركة مع وحدة الطائرات المسيرة التابعة للقوة البرية لحرس الثورة يوم امس في اطار عمليات ناجحة بدك مكان تواجد واجتماع قادة احدى الزمر الارهابية الخبيثة والاجرامية ومركز تدريب الارهابيين العملاء بـ 7 صواريخ "ارض-ارض" قصيرة المدى من طراز فاتح 110 .