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إجراء 100 عملية جراحية لزراعة القلب في ايران سنويا

واضاف، انه بالامكان الاستفادة من القلب الصناعي لانقاذ المرضى الا ان ارتفاع الاسعار يحد من اجراء مثل هذه العمليات الجراحية.
رمز الخبر: ۳۹۰۹۵
تأريخ النشر: 09 September 2018

شبکة تابناک الاخبارية: قال مختص في أمراض القلب والاوعية الدموية ان مایقارب 100 عملية جراحية لزراعة القلب تجري في المستشفيات الايرانية سنويا.

وقال مدير قسم عمليات زراعة القلب في مستشفى مسيح دانشوي بطهران بابك شريف كاشاني، في تصريح ادلى به قرب موعد انعقاد مؤتمر طهران الدولي لمستجدات القلب والاوعية الدموية في ايران اليوم السبت، ان احصاءات زراعة الاعضاء في ايران مناسبة الا انه ينبغي بذل الجهود للارتقاء بهذا الاحصاء والحد من وفاة المرضى من ذوي الحاجة لزراعة الاعضاء.

واضاف، انه بالامكان الاستفادة من القلب الصناعي لانقاذ المرضى الا ان ارتفاع الاسعار يحد من اجراء مثل هذه العمليات الجراحية.

وتابع: ان عدد اصابات الموت السريري شهدت ارتفاعا بسبب الحوادث المرورية مقارنة بالسابق.

ويشار الى ان مؤتمر طهران الدولي لمستجدات أمراض القلب والاوعية الدموية يبدأ أعماله اعتبارا من يوم الثلاثاء المقابل المصادف 11 ايلول/ سبتمبر ويستمر 4 ايام.

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