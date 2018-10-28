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ايران تطالب بانزال اشد العقوبات بحق المعتدين على قنصليتها بالبصرة

واكد المتحدث باسم الخارجية المطالبة بانزال اشد العقوبات بحق المتورطين في الاعتداء على القنصلية الايرانية بالبصرة .
رمز الخبر: ۳۹۰۸۷
تأريخ النشر: 08 September 2018

شبکة تابناک الاخبارية: ادان المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي الاعتداء الوحشي على القنصلية الايرانية في البصرة مذكرا بالمسؤولية الخطيرة للحكومة العراقية في حماية الاماكن الدبلوماسية .

واكد المتحدث باسم الخارجية المطالبة بانزال اشد العقوبات بحق المتورطين في الاعتداء على القنصلية الايرانية بالبصرة .

واعرب قاسمي رادا على سؤال للمراسلين حول الاعتداء على القنصلية الايرانية بالبصرة من قبل مهاجمين مجهولين ومدفوعين عن اسفه لوقوع الاعتداء الوحشي واحراق مبنى القصلية الايرانية والحاق اضرارا مادية كبيرة به مشيرا الى انه لحسن ان الاجراءات التي اتخذت من قبل تحسبا للتهديدات التي اطلقت قبل يوم لن يرد اي خبر عن تضرر اي من منتسبي القنصلية .

وادان قاسم الاعتداء واعتبر انه يتعارض مع الموازين محملا الحكومة العراقية مسؤولية حماية الاماكن الدبلوماسية كما حذر من من محاولات الايادي المفضوحة والخفية المساس بالعلاقات الودية بين ايران والعراق حكومة وشعبا وطالب الحكومة العراقية بالعمل على تحديد هوية المتورطين على وجه السرعة واعتقالهم ومعاقبة المسؤولين والمتورطين بهذه الجريمة الثقيلة .

واكد قاسمي انه ونظرا للمعلومات والتحذيرات السابقة التي وجهت للمسؤولين بالحكومة العراقية فان مسؤولية اي اهمال وتهاون امني تقع على عاتق الحكومة العراقية ونتوقع منها ان تكشف هوية المتورطين ومعاقبة المهاجمين على وجه السرعة.

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