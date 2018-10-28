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روحاني: شرق الفرات هي المرحلة التالية لإدلب

بدوره اعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، رفضه للمساعي الرامية لاستخدام مسألة حماية المدنيين في سوريا كأسلوب لإنقاذ الإرهابيين هناك.
رمز الخبر: ۳۹۰۸۶
تأريخ النشر: 08 September 2018

شبکة تابناک الاخبارية: أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الجمعة، أن المرحلة القادمة في سوريا بعد إدلب هي شرق الفرات، مشيرا إلى وجود قوات من الولايات المتحدة هناك بشكل غير شرعي.

وقال روحاني، في كلمته أثناء مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان في طهران، اليوم الجمعة، إن "شرق الفرات هي المرحلة التي تلي إدلب حيث تتواجد قوات أمريكية بشكل غير شرعي ويجب عليها الانسحاب".

بدوره اعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، رفضه للمساعي الرامية لاستخدام مسألة حماية المدنيين في سوريا كأسلوب لإنقاذ الإرهابيين هناك.

وقال بوتين: "نعتبر أنه من غير المقبول التستر بذريعة حماية المدنيين لإنقاذ الإرهابيين، وتكبيد خسائر للقوات الحكومية السورية".

وأضاف أن هذا هو الهدف الكامن وراء محاولات اتهام دمشق باستخدام المواد السامة في إدلب، مشيرا إلى أن روسا تملك "أدلة دامغة تشير إلى تحضير المسلحين لهذه العمليات وهذه الاستفزازات".

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