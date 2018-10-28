النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۹۱مشاهدات
‍ پ
قائد الثورة الاسلامية:

تلاحم الدول الاسلامية اهم متطلبات العالم الاسلامي الراهنه

واشار قائد الثورة الى التعاون والعلاقات الجيدة بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وتركيا منذ تسلم الاسلامين زمام الامور مؤكدا ضرورة تعزيز القواسم المشتركة اكثر فاكثر .
رمز الخبر: ۳۹۰۸۴
تأريخ النشر: 08 September 2018

شبكة تابناک الاخبارية: اعتبر قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي الخامنئي ان تعزيز التقارب بين الدول الاسلامية وتلاحمها اهم متطلبات العالم الاسلامي الراهنة وقال ان اتحاد وتعاون الدول الاسلامية من شانها تمهيد الارضية لتسوية مشاكل المنطقة ولهذا السبب يخشى الاستكبار وعلى راسه اميركا من تعاون وتقارب الدول الاسلامية وبلورة قوة اسلامية .

وعزا سماحته لدى استقباله اليوم الجمعة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان والوفد المرافق له هذا العداء والحقد الاميركي على الدول الاسلامية التي تمتلك القوة الى هذه المخاوف وقال ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وتركيا بلدان مقتدران في المنطقة ولديهما دوافع وحوافز مشتركة للعالم الاسلامي ومن هنا ينبغي تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية اكثر فاكثر.

واشار قائد الثورة الى التعاون والعلاقات الجيدة بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وتركيا منذ تسلم الاسلامين زمام الامور مؤكدا ضرورة تعزيز القواسم المشتركة اكثر فاكثر .

كما اشاد اية الله خامنئي بمواقف السيد اردوغان بشان قضية ميانمار مشيرا الى قضية فلسطيني بالقول ان قضية فلسطين هي قضية مهمة دوما ولاينبغي التغافل عنها ولو للحظة .

بدوره اعتبر الرئيس التركي الوضع بالمنطقة بانه متوتر معربا عن امله في تسوية قضايا المنطقة في ظل تعاون الدول الاسلامية .

واعتبر اردوغان التشتت وغياب الانسجام بين الدول الاسلامية بانه من عوامل الوهن والضعف الراهن وقال ان اسلوب تعاطي الغرب حيال الدول الاسلامية المستقلة كان وراء تازيم الاوضاع اكثر وهو الذي يستدعي تعزيز التضامن والاخوة بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وتركيا .

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
الجبير: عملية السلام مفتاح تطبيع العلاقات مع "إسرائيل"
رئيس الصين لقواته: استعدوا لأي حرب طارئة!
برسبوليس يتعادل مع سايبا في الدوري الايراني الممتاز
ماذا سيبحث الملتقى الثامن عشر لامراض الجهاز الهضمي والكبد في طهران؟
کاريکاتیر: الشعب اليمني وخاشقجي
صفقات بورصة السلع الايرانية تتجاوز 381 مليون دولار
حققنا انتصارات في مواجهة اميركا امام محكمة العدل الدولية
محافظ البنك المركزي الايراني: خط التبادل المالي مع اوروبا يفتتح قريبا
الخارجية الايرانية تنفي بشدة نبأ التفاوض مع اميركا في سلطنة عمان
اليمن: إطلاق صاروخ "زلزال1" على معسكر لقوى العدوان بتعز
مقتل قيادي ميداني من هيئة "تحرير الشام" في سوريا
البرلمان الايراني يصادق لصالح أهلية مرشحي الحقائب الوزارية الاربعة
تركيب الضريح الجديد في سرداب (الرأس الشريف) في مرقد الامام الحسين عليه السلام
مقتل 8 أشخاص في إطلاق نار بكنيس في بيتسبرغ الأمريكية
أردوغان یدعو السعودية الى تسليم قتلة خاشقجي لمحاكمتهم في تركيا
کاريکاتیر: الشعب اليمني وخاشقجي
بروجردي: السعودية عنوان الإرهاب ويجب أن تحاكم في المحكمة الدولية
الکیان الإسرائيلی یشارك في مهرجان للأفلام في العراق
أردوغان یدعو السعودية الى تسليم قتلة خاشقجي لمحاكمتهم في تركيا
ملیون و ۵۰۰ الف زائر ايراني يجتازون المنافذ الحدودية للمشاركة في الزيارة الاربعينية
الجعفري: سورية لن تسمح بتحول إدلب إلى كهوف للإرهاب
ايران تحرز البطولة الاسيوية للباراكانو في التجذيف
5 شهداء و۲۳۲ جريحا برصاص الاحتلال على حدود غزة
المانيا تحث أوروبا على قطع تصدير السلاح الى السعودية
لاريجاني يهنيءرئيس الوزراء العراقي ويؤكد على تنمية العلاقات الثنائية
هذا ما قاله الوزير العُماني “يوسف بن علوي” عن زيارة “نتنياهو” للسلطنة
اطلاق صواريخ على مستوطنات "غلاف غزة"
خطيب جمعة طهران: ترامب الداعم الوحيد للنظام السعودي المشؤوم
مجلس الوزراء السعودي يمنح ولي العهد منصبا جديدا
رسميا... تركيا تطالب السعودية بتسليم المتهمين الـ18 بقتل خاشقجي