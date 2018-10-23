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وفد برلماني ايراني يجري محادثات في اوروبا

ويشار الى ان وفد العلاقات البرلمانية الايرانية مع البرلمان الاوروبي برئاسة النائب كاظم جلالي سيلتقي خلال الزيارة المسؤولين في البرلمان الاوروبي والبلجيكي ولوكسمبورغ لاجراء محادثات حول توطيد العلاقات بين الجانبين.
رمز الخبر: ۳۹۰۶۲
تأريخ النشر: 03 September 2018

شبکة تابناک الاخبارية: يقوم وفد برلماني ايراني برئاسة رئيس مركز الابحاث في مجلس الشورى الاسلامي النائب كاظم جلالي، بزيارة الى بروكسل لاجراء محادثات مع المسؤولين السياسيين والبرلمانيين في اوروبا وبلجيكا ولوكسمبورغ.

ويضم الوفد البرلماني بالاضافة الى النائب كاظم جلالي، رئيس لجنة التخطيط والميزانية والحسابات البرلمانية غلام رضا تاجكردون ونائب رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية كمال دهقاني فيروزابادي وعضو لجنة الصحة والعلاج البرلمانية سيامك مره صدق وعضو لجنة التخطيط والميزانية والحسابات البرلمانية مهدي فرشادان وعضو اللجنة الاجتماعية البرلمانية زهرا ساعي.

ويشار الى ان وفد العلاقات البرلمانية الايرانية مع البرلمان الاوروبي برئاسة النائب كاظم جلالي سيلتقي خلال الزيارة المسؤولين في البرلمان الاوروبي والبلجيكي ولوكسمبورغ لاجراء محادثات حول توطيد العلاقات بين الجانبين.

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