النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۱۳۷مشاهدات
‍ پ

العراق.. محور الفتح ودولة القانون يعلن تشكيل الكتلة الاكبر

اكد هادي العامري ان "تحالف البناء يضم 149 نائبا"، مشيرا الى "اننا منذ البداية سعينا لتشكيل الكتلة الاكبر التي تضم السنة والشيعة والكرد".
رمز الخبر: ۳۹۰۵۸
تأريخ النشر: 03 September 2018

شبکة تابناک الاخبارية: اعلن مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون بالعراق نوري المالكي، الاحد، عن تشكيل الكتلة البرلمانية الاكبر.

وقال مدير المكتب هشام الركابي في بيان انه "تم تشكيل الكتلة الاكبر التي تحمل عنوان تحالف البناء".

واضاف الركابي ان "التحالف يضم الفتح والقانون والنصر (فالح الفياض) والقرار والجماهير والوطنية والانبار هويتنا وصلاح الدين هويتنا وارادة وبابليون والكفاءات".

وقال المالكي خلال مؤتمر صحافي عقده مع نواب من كتل مختلفة بعد تشكيل تحالف البناء، انه "تم تشكيل الكتلة الاكبر التي تحمل عنوان تحالف البناء بعد مفاوضات طويلة"، مبينا ان "هذا التحالف هو من سيشكل الحكومة".

من جانبه، اكد هادي العامري ان "تحالف البناء يضم 149 نائبا"، مشيرا الى "اننا منذ البداية سعينا لتشكيل الكتلة الاكبر التي تضم السنة والشيعة والكرد".

فيما لفت فالح الفياض خلال المؤتمر الى ان "تحالف البناء بانتظار انضمام الكرد اليه".

المسلة

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
تسجيل اسم "الخليج الفارسي" في المنظمة العالمية للملكية الفكرية
كاريکاتير: جمال خاشقجي، ضحية أطماع ترامب في البقرة الحلوب!
بدء أعمال معرض بلغراد الدولي للكتاب بمشاركة ايران
تقرير: الكلفة الباهضة لاستبدال الغاز الطبيعي الايراني تحبط مخطط حظر تصديره
"كريمي" يهدي ايران البرونزية الثالثة في بطولة العالم للمصارعة الحرة
القوات اليمنية تسيطر على مواقع العدو بالساحل الغربي
بريطانيا: لا مصداقية لرواية السعودية حول مقتل خاشقجي
مساعدة رئيس الجمهورية : ايران وفرنسا تتحملان مسؤولية جسيمة حيال الاتفاق النووي
البترودولار السعودي سبّب الكثير من الفظائع لشعوب المنطقة
عراقجي: انهيار الاتفاق النووي سيزيد من التعقيدات السياسية للشرق الاوسط
التايمز: فضيحة تهز بيت "آل سعود"
قائد في الحرس الثوري يزور باكستان لاجراء محادثات حول الجنود المختطفين
ألمانيا تدعو الدول الأوروبية لوقف صادرات الأسلحة إلى السعودية
صادرات ايران للعراق بلغت 4.5 مليار دولار خلال 6 اشهر
نيويورك تايمز: ترامب يتستر على الهمجية السعودية