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قائد الثورة:

لايوجد احتمال وقوع حرب عسكرية وفق المحاسبات السياسية

وفي مستهل هذا اللقاء، قدم قائد مقر خاتم الأنبياء (ص) للدفاع الجوي بالجيش الايراني العميد علي رضا صباحي فرد، تقريرا لقائد الثورة الاسلامية القائد العام للقوات المسلحة حول الخطط والبرامج الموضوعة لتطوير قدرات قوات الدفاع الجوي الايرانية.
رمز الخبر: ۳۹۰۵۴
تأريخ النشر: 03 September 2018

شبکة تابناک الاخبارية: أكد قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أنه لايوجد احتمال وقوع حرب عسكرية وفق المحاسبات السياسية، إلا أنه في نفس الوقت ينبغي على القوات المسلحة الايرانية ان تتحلى بالادارة الفاعلة واليقظة وان تعمل على تطوير قدراتها البشرية والآلية باستمرار.

وقال قائد الثورة خلال استقباله اليوم الاحد قادة وكوادر مقر خاتم الأنبياء (ص) للدفاع الجوي بالجيش الايراني بمناسبة يوم الدفاع الجوي في ايران، هذا المقر جزء حساس للغاية من القوات المسلحة ويعتبر الخط الأمامي لمواجهة اعداء ايران، مؤكدا على ضرورة رفع مستوى الاستعداد والقدرات للدفاعات الجوية في البلاد.

وأوضح سماحته، "لايوجد احتمال وقوع حرب عسكرية وفق المحاسبات السياسية"، مضيفا "إلا أنه في نفس الوقت ينبغي على القوات المسلحة الايرانية ان تتحلى بالادارة الفاعلة واليقظة وان تعمل على تطوير قدراتها البشرية والآلية باستمرار وان تعلم بأن أي خطوة تخطى لتعزيز استعداد القوات المسلحة إنما هي عبادة وحسنة تسجل لدى الباري تبارك وتعالى".

وفي مستهل هذا اللقاء، قدم قائد مقر خاتم الأنبياء (ص) للدفاع الجوي بالجيش الايراني العميد علي رضا صباحي فرد، تقريرا لقائد الثورة الاسلامية القائد العام للقوات المسلحة حول الخطط والبرامج الموضوعة لتطوير قدرات قوات الدفاع الجوي الايرانية.

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