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البحرية اليمنية تستهدف بارجة عسكرية سعودية

واعتبر مساعد ناطق الجيش العقيد عزيز راشد استهداف البارجة السعودية يأتي رداً على استهداف العدوان للصيادين اليمنيين"، مؤكداً أن البحرية اليمنية تشهد تطوراً تقنياً وستستمر بعملياتها سواء في المياه الإقليمية أو في المياه السعودية.
رمز الخبر: ۳۹۰۴۶
تأريخ النشر: 02 September 2018

شبکة تابناک الاخبارية: أعلنت القوات البحرية اليمنية اليوم السبت عن استهداف بارجة عسكرية سعودية قبالة سواحل جيزان.

وأكد مصدر في القوات البحرية لـ " المسيرة نت" أن القوات البحرية اليمنية التابعة لمجاهدي الجيش واللجان الشعبية تمكنت بعون الله من استهداف بارجة عسكرية سعودية قبالة سواحل جيزان.

وأضاف المصدر أن قوى العدوان تقوم بإخلاء الجرحى من البارجة السعودية إلى مستشفيات جيزان.

وقال المصدر:" عملية استهداف البارجة السعودية تأتي ردا على استهداف الصيادين في السواحل والجزر اليمنية".

واعتبر مساعد ناطق الجيش العقيد عزيز راشد استهداف البارجة السعودية يأتي رداً على استهداف العدوان للصيادين اليمنيين"، مؤكداً أن البحرية اليمنية تشهد تطوراً تقنياً وستستمر بعملياتها سواء في المياه الإقليمية أو في المياه السعودية.

وكان طيران العدوان السعودي الأمريكي قد أرتكب جريمة بشعة بحق الصيادين الخميس الماضي باستهدافه قوارب الصيادين في جزيرة عقبان بمحافظة الحديدة ما أدى إلى استشهاد 5 وجرح اثنين فيما لايزال 14 مفقودين في حصيلة غير نهائية.

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