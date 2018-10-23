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إيران تدشن مصنعين ضخمين للنحاس والألمنيوم قريبا

وأستطرد أن ايران تمتلك منجما للبوكسيت في غينيا كوناكري تم تفعيله مؤخرا، حيث جاءت 6 كونسورتيومات (تحالفات) صينية واروبية الى ايران للمشاركة في عطاء يتعلق بالمنجم الذي عند تدشينه بشكل كامل سيؤمن لايران المواد الاولية للالمنيوم دون الحاجة للخارج.
رمز الخبر: ۳۹۰۴۳
تأريخ النشر: 02 September 2018

شبکة تابناک الاخبارية: أعلن رئيس منظمة "ايميدرو" الايرانية لتطوير وتحديث المناجم والصناعات التعدينية، عن أفتتاح مصنعين ضخمين بمجال صناعة النحاس والالمنيوم حتى 20 مارس/آذار 2019.

واوضح مهدي كرباسيان في تصريح اليوم الاثنين تابعته "فارس" أن مصنع"ألمنيوم الجنوب" او "سالكو" سيكون المصنع الاكبر والاحدث بانتاج الالمنيوم في ايران وطاقته ستبلغ 300 الف طن، لافتا الى أن مصنع يحتاج توريد الاكسيد ومسحوق الالمنيوم من الخارج.

وأستطرد أن ايران تمتلك منجما للبوكسيت في غينيا كوناكري تم تفعيله مؤخرا، حيث جاءت 6 كونسورتيومات (تحالفات) صينية واروبية الى ايران للمشاركة في عطاء يتعلق بالمنجم الذي عند تدشينه بشكل كامل سيؤمن لايران المواد الاولية للالمنيوم دون الحاجة للخارج.

كما أكد أن شركة "ميدكو" الايرانية القابضة تعمل على مشروع ضخم لانتاج النحاس سيتم افتتاحه قريبا ايضا.

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