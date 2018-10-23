الرادارات الايرانية ترصد طيران الاعداء خارج الحدود على مدار الساعة

واكد مرة اخرى ان جميع نشاطات الاعداء في خارج الحدود يتم رصدها كما يتم رصد جميع نشاطات الطائرات المستترة عن مراقبة الرادارات في المناطق الحدودية الشرقية.

شبکة تابناک الاخبارية: قال مساعد قائد مقر خاتم الأنبياء (ص) للدفاع الجوي في ايران العميد محمد يوسفي خوش قلب ان الرادارت وأجهزة الإنصات ترصد على مدار الساعة طائرات حربية مثل F35، U2، F22، رافال، B52 ومسيرة من طرازات RQ4، MQ1 و MQ9 خارج الحدود وفي مضيق هرمز والخليج الفارسي وبحر عمان والعراق وافغانستان.

واشار خوش قلب، في تصريح صحفي لفارس، الى المؤشر الامني المرتفع لاجواء ايران والذي حاز على تأييد منظمة الملاحة الجوية الدولية، موضحا: انه بالنظر الى اجتياز نحو 6 آلاف طائرة اجواء البلاد يوميا فانها تعد الاكثر أمنا في العالم.

وقال، اننا نرصد نشاطات جميع بلدان المنطقة والبلدان من خارجها في مناطق عديدة فضلا عن مناطقنا الحدودية في الغرب والشرق والسواحل الجنوبية للبلاد.

واضاف، انه بالنظر الى امكانية الاعتداء في مناطق الحدود البحرية اكثر من الحدود البرية الا انه بفضل الاجراءات التي اتخذها مقر خاتم الأنبياء (ص) للدفاع الجوي لم تحصل مشكلة لحد الآن.

ونفى صحة شائعات زعمت انتهاك طائرات اسرائيلية من طراز F35 الاجواء الايرانية، موضحا ان مثل هذه الشائعات يتم تداولها في الاجواء الافتراضية ولاصحة لها.

ولفت الى انه يتم حاليا رصد نشاطات الكثير من الطائرات التي لايرصدها الرادار في مضيق هرمز والخليج الفارسي وبحر عمان مثل F35، F22، U2 والتي يتم كشفها من قبل المنظومات الرادارية وأجهزة الإنصات في البلاد، مؤكدا ان اي طائرة معادية لم تنتهك الاجواء الايرانية لحد الآن ومايتردد في هذا المجال ليس سوى شائعات.

واكد مرة اخرى ان جميع نشاطات الاعداء في خارج الحدود يتم رصدها كما يتم رصد جميع نشاطات الطائرات المستترة عن مراقبة الرادارات في المناطق الحدودية الشرقية.

وردا على سؤال حول منظومة S300 الصاروخية قال انها دخلت بشكل عملي في منظومات الدفاع الجوي للبلاد ويتم الاستفادة منها حاليا على ارفع المستويات ولامشكلة بهذا الصدد.