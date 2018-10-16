ظريف: نشد على اليد التي تمد الينا من اي بلد حتى السعودية

نحن نتطلع الى ان تكون منطقتنا قوية وان سياستنا تقوم علد التعاطي مع الجيران والحوار الاقليمي ولدينا اليوم افضل العلاقات مع اذربيجان وتركيا وارمينيا والعراق وعمان وباكستان وافغانستان وبالطبع ان العلاقات الجيدة لا تعني عدم وجود خلافات بيننا.

شبکة تابناک الاخبارية: اعلن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف اليوم الاحد ان ايران مستعدة لان تشد على اليد التي تمد اليها من اي بلد حتى لو كانت السعودية .

وقال ظريف في حوار مع التلفزيون الايراني اليوم الاحد اننا نتبادل الزيارات بشكل كبير مع دولة قطر ولكن للاسف ان الامارات والبحرين والسعودية عازمة على اثارة التوتر ولكننا بالطبع نرحب بتغيير نهجهم ، فهم انفسهم خرجوا بنتيجة مؤداها انهم لايمكنهم المراهنة كثيرا على اميركا وعليهم ان يفتحوا حسابهم مع المنطقة ومن هنا فان ايدينا جاهزة لان تشد على اليد التي تمد الينا من اي بلد حتى السعودية.

واضاف ظريف: نحن نتطلع الى ان تكون منطقتنا قوية وان سياستنا تقوم علد التعاطي مع الجيران والحوار الاقليمي ولدينا اليوم افضل العلاقات مع اذربيجان وتركيا وارمينيا والعراق وعمان وباكستان وافغانستان وبالطبع ان العلاقات الجيدة لا تعني عدم وجود خلافات بيننا.

واوضح باننا شكلنا خمس لجان مع افغانستان احداها حول المياه وقد حققت نتائج ونامل بان تعطي باقي اللجان الاربعة ثمارها .

واكد ظريف ان اغلب زياراته وزيارات رئيس الجمهورية كانت اقليمية» مشيرا الى انه اجرى زيارات كثيرة الى تركيا وباكستان وانه يعتزم زيارة باكستان الاسبوع الجاري كما انه تراس وفودا تجارية الى اكثر دول المنطقة ومنها ترؤسه وفدا تجاريا كبيرا الى باكستان العام المنصرم.