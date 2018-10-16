الرئيس الاسد يدعو الى وضع خطط تعاون طويلة الأمد لتعزيز صمود شعبي إيران وسوريا

وأكد العماد أيوب أن إدلب ستعود إلى حضن الوطن وسيتم تطهير كامل التراب السوري من الإرهاب إما بالمصالحات وإما بالعمليات الميدانية.

شبکة تابناک الاخبارية: اكد الرئيس السوري بشار الاسد خلال استقباله وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية العميد أمير حاتمي ، أهمية تطوير عملية التنسيق المشترك ووضع خطط تعاون طويلة الأمد تعزز مقومات صمود شعبي إيران وسوريا.

وأكد الرئيس السوري أهمية زيارة وزير الدفاع الايراني والوفد المرافق له، وما تعكسه من عمق العلاقات بين البلدين، مشددا على أهمية تطوير عملية التنسيق المشترك ووضع خطط تعاون طويلة الأمد تعزز مقومات صمود شعبي إيران وسوريا في وجه كل ما يتعرضان له.

وأشار الرئيس الأسد إلى أن نهج الولايات المتحدة وأدواتها في المنطقة وخاصة فيما يتعلق بالتعامل مع الملف النووي الإيراني وفرض العقوبات على روسيا ومحاولات إطالة أمد الحرب في سورية عبر دعم التنظيمات الإرهابية واتباع سياسة التهديد بشكل متصاعد مع كل عملية يشنها الجيش السوري والقوات الرديفة والحليفة ضد الإرهاب يؤكد صوابية السياسات التي ينتهجها محور مكافحة الإرهاب وأهمية تعزيز مكامن قوته في مواجهة النهج الأميركي التخريبي والمزعزع للاستقرار العالمي.

وتناول اللقاء الانتصارات التي يحققها الجيش السوري في الحرب على الإرهاب حيث شدد وزير الدفاع الايراني العميد حاتمي على أن تاريخ سوريا والمنطقة سيسجل حالة صمود الشعب السوري وقيادته وانتصارهم في وجه الإرهاب كمثال يحتذى ليس لشعوب المنطقة فقط بل للعالم أجمع، معرباً عن ثقته بقدرة سوريا على مواصلة هذا الطريق حتى تحقيق النصر الكامل ودحر الإرهاب بشكل نهائي.

وجدد العميد حاتمي، موقف الجمهورية الاسلامية الايرانية الداعم للحفاظ على وحدة سوريا واستقلالها بعيداً عن أي تدخل خارجي، مشيراً إلى أن إيران ستواصل العمل وفق هذه المبادئ مهما بلغت التهديدات والضغوط التي تمارسها بعض الدول الداعمة للإرهاب.

وفي وقت سابق اليوم، بحث وزير الدفاع السوري العماد علي عبدالله ايوب مع نظيره الايراني العميد امير حاتمي العلاقات بين البلدين، حيث شدد نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة وزير الدفاع السوري على أن العلاقات السورية الإيرانية تشكل نموذجاً للعلاقات الثنائية بين الدول المستقلة ذات السيادة.

وأكد العماد أيوب أن إدلب ستعود إلى حضن الوطن وسيتم تطهير كامل التراب السوري من الإرهاب إما بالمصالحات وإما بالعمليات الميدانية.

من جانبه قال وزير الدفاع الإيراني: إن الأمريكيين يبحثون عما يمكنهم من البقاء شرق الفرات لتثبيت وجودهم في المنطقة.

وكان وزير الدفاع الإيراني وصل إلى دمشق صباح اليوم في زيارة تستمر يومين.

المصدر : وكالة سانا