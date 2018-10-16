ايران تدعو لتطوير العلاقات مع قطر كدولة صديقة في هذه المنطقة الحساسة

بدوره هنأ أمیر دولة قطر في الاتصال الهاتفي، ایران حكومة وشعبا بمناسبة عید الأضحى، مصرحا بان بلاده تدعو إلى التطویر الشامل لعلاقاتها مع الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة.

شبکة تابناک الاخبارية: اكد الرئيس الايراني حسن روحاني بان الجمهورية الاسلامية الايرانية تدعو على الدوام لتطوير وترسيخ العلاقات مع قطر كدولة صديقة في هذه المنطقة الحساسة.

وخلال اتصال هاتفي تلقاه من امير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، هنأ الرئيس روحاني لمناسبة عيد الاضحى المبارك وتمنى الرفعة والنجاح لجميع المسلمين خاصة الشعب القطري وقال، هنالك الكثير من المجالات والارضيات لتطوير التعاون بين ايران وقطر في الاصعدة السياسية والاقتصادية ولا يوجد اي عائق في طريق تعزيز هذا التعاون المشترك.

واكد الرئيس الايراني ضرورة التشجيع وبذل الجهود لتسهيل انشطة التجار ورجال الاعمال للبلدين وقال، ان تعزيز التعاون البحري وفي مجال المرافئ وتسيير خط ملاحة بحرية مشتركة يمكنها دعم التجارة بين البلدين كثيرا.

واشار الرئيس روحاني الى امكانيات الشركات الايرانية لتنفيذ المشاريع الانمائية في مختلف المجالات واضاف، ان الشركات الايرانية مستعدة تماما لتصدير الخدمات التقنية والهندسية خاصة المشاركة في تنفيذ المشاريع الانمائية في قطر لمسابقات المونديال القادم في العام 2022 .

واضاف روحاني، لا شك أن العلاقات بین البلدین ستتوسع وتتعمق أكثر فاكثر خدمة لمصالح شعبی البلدین، في ظل ارادة وعزم الحكومتين، منوها الى انتهاك أمیركا للقوانین والاتفاق النووي.

وثمن الرئیس روحاني المواقف السیاسیة للدول خاصة أوروبا وروسیا والصین وتركیا والبلدان المجاورة، بما في ذلك قطر، لدعم الاتفاق النووي والتصدي للحظر غیر القانوني، وأكد أنه ینبغي استكمال هذه المواقف باتخاذ تدابیر عملیة.

كما دعا الرئیس الإیراني، أمیر قطر لحضور اجتماع القمة الثالث لمنتدى الحوار والتعاون الآسیوي الذي سیعقد في طهران الشهر القادم.

بدوره هنأ أمیر دولة قطر في الاتصال الهاتفي، ایران حكومة وشعبا بمناسبة عید الأضحى، مصرحا بان بلاده تدعو إلى التطویر الشامل لعلاقاتها مع الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة.

واشار الى العلاقات الأخویة والودیة بین البلدین في مختلف المجالات، مشیدا بالمواقف البناءة لإیران فیما یتعلق بالأزمة بين قطر وبعض دول مجلس التعاون، مؤكدا إنه بفضل تضامن وتلاحم الشعب القطري وتعاون وتعاضد الدول الصدیقة والجارة خاصة ایران، فقد تمكنت قطر من اجتیاز مرحلة الحصار الظالم والمشاكل الناجمة عنه، مشددا على ان الدوحة سوف لن تنسى ابدا مواقف ایران الداعمة لها بمواجهة الحصار الظالم.

كما أكد أمیر قطر معارضة بلاده لانتهاك الاتفاق النووي وأي تصعید للتوتر في العلاقات بین إیران وامریكا، لافتا الى أن الحكومة القطریة تسعى دوماً لتعزیز علاقاتها مع طهران وتدعم الحلول السلمیة لحل المشاكل السیاسیة.

وثمّن الشیخ تمیم دعوة الرئیس روحاني له للمشاركة في قمة منتدى الحوار والتعاون الآسیوي.