إجراء 15000 عملية غسيل للكلى يوميا في ايران

وقال شادنوش ان احدى المجالات الرئيسية لنشاطات هذا المركز تتمثل في ادارة الشؤون العلاجية للمصابين بالامراض المستعصية حيث ان من بين خططه في هذا المجال تدشين مراكز شاملة لتقديم الخدمات لهؤلاء المرضى.

شبکة تابناک الاخبارية: تجرى 15000 عملية غسيل للكلى يوميا في مستشفيات ايران بينما شهدت البلاد إنشاء 50 مركزا للتصوير الاشعاعي للثدي في 40 جامعة للعلوم الطبية للتشخيص المبكر للسرطان والتي سيتم افتتاحها في غضون الاشهر المقبلة.

واشار رئيس مركز ادارة شؤون زراعة الاعضاء والعلاج في وزارة الصحة مهدي شادنوش، في تصريح ادلى خلال ملتقى مساعدي رؤساء جامعات العلوم الطبية في البلاد، الى التنويع في الخدمات والنشاطات التي يمارسها مركز ادارة شؤون زرع الاعضاء وعلاج الامراض المستعصية ووصفها بالهامة والواسعة للغاية.

وقال شادنوش ان احدى المجالات الرئيسية لنشاطات هذا المركز تتمثل في ادارة الشؤون العلاجية للمصابين بالامراض المستعصية حيث ان من بين خططه في هذا المجال تدشين مراكز شاملة لتقديم الخدمات لهؤلاء المرضى.