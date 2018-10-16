الحجاج الايرانيون يعودون الى البلاد بدءا من الثلاثاء

وقال محمدي في تصريح للصحفيين الجمعة في مكة المكرمة، ان عودة الحجاج الى البلاد ستبدا من يوم الثلاثاء الجاري (28 آب /اغسطس الجاري)، وسيكون البدء بالحجاج الذين زاروا المدينة اولا، وتستمر عملية العودة لغاية 16 ايلول /سبتمبر القادم.

شبکة تابناک الاخبارية: اعلن رئيس منظمة الحج والزيارة الايرانية حميد محمدي بان الحجاج الايرانيين سيعودون الى البلاد بدءا من يوم الثلاثاء 28 آب /اغسطس الجاري وتستمر عملية العودة لغاية 16 ايلول /سبتمبر القادم.

وقال محمدي في تصريح للصحفيين الجمعة في مكة المكرمة، ان عودة الحجاج الى البلاد ستبدا من يوم الثلاثاء الجاري (28 آب /اغسطس الجاري)، وسيكون البدء بالحجاج الذين زاروا المدينة اولا، وتستمر عملية العودة لغاية 16 ايلول /سبتمبر القادم.

يذكر ان عدد الحجاج الايرانيين بلغ العام الجاري 85 الفا وتم ايفادهم الى الديار المقدسة عبر 19 مطارا في البلاد.