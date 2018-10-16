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الحجاج الايرانيون يعودون الى البلاد بدءا من الثلاثاء

وقال محمدي في تصريح للصحفيين الجمعة في مكة المكرمة، ان عودة الحجاج الى البلاد ستبدا من يوم الثلاثاء الجاري (28 آب /اغسطس الجاري)، وسيكون البدء بالحجاج الذين زاروا المدينة اولا، وتستمر عملية العودة لغاية 16 ايلول /سبتمبر القادم.
رمز الخبر: ۳۸۹۹۰
تأريخ النشر: 26 August 2018

شبکة تابناک الاخبارية: اعلن رئيس منظمة الحج والزيارة الايرانية حميد محمدي بان الحجاج الايرانيين سيعودون الى البلاد بدءا من يوم الثلاثاء 28 آب /اغسطس الجاري وتستمر عملية العودة لغاية 16 ايلول /سبتمبر القادم.

وقال محمدي في تصريح للصحفيين الجمعة في مكة المكرمة، ان عودة الحجاج الى البلاد ستبدا من يوم الثلاثاء الجاري (28 آب /اغسطس الجاري)، وسيكون البدء بالحجاج الذين زاروا المدينة اولا، وتستمر عملية العودة لغاية 16 ايلول /سبتمبر القادم.

يذكر ان عدد الحجاج الايرانيين بلغ العام الجاري 85 الفا وتم ايفادهم الى الديار المقدسة عبر 19 مطارا في البلاد.

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