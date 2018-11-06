مقتل شرطي سعودي طعنا من قبل مجهولين في الطائف

وأضاف الموقع أن منفذي الاعتداء شخصان، استوليا على سيارة الشرطي وسلاحه قبل دخول الموقع العسكري، وقد أصيب أحدهما بجروح إثر تبادل لإطلاق النار مع رجال الأمن السعوديين قبل اعتقاله، فيما تمكن الآخر من الفرار.

شبکة تابناک الاخبارية: لقي شرطي سعودي حتفه بعد طعنه من قبل شخصين مجهولين في محافظة الطائف غربي السعودية.

وقال موقع "سبق" السعودي، اليوم الخميس، إن رجل الأمن عبد الله مشاري القريشي، كان يؤدي عمله في إدارة حركة المرور في شارع الجيش بمحافظة الطائف، وأثناء ذلك طعنه شخص مجهول، ما تسبب بإصابته إصابة بالغة، نقل على إثرها إلى المستشفى، ليلفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

وأضاف الموقع أن منفذي الاعتداء شخصان، استوليا على سيارة الشرطي وسلاحه قبل دخول الموقع العسكري، وقد أصيب أحدهما بجروح إثر تبادل لإطلاق النار مع رجال الأمن السعوديين قبل اعتقاله، فيما تمكن الآخر من الفرار.