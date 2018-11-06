النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۳۰مشاهدات
‍ پ

تهديد بالقتل لضابط هندي أنقذ مسلما من حشد هندوسي غاضب

وفي تصريح لبي بي سي، قال راكيش ماينوال العضو بالحزب الحاكم “من الخطأ أن يأتي رجل مسلم بصحبة رفيقته إلى معابدنا. يجب أن يعرف أن هذا مكان محفوف بالتقوى والقداسة”.
رمز الخبر: ۳۸۴۷۷
تأريخ النشر: 31 May 2018

شبکة تابناک الاخبارية: تلقى ضابط شرطة هندي تهديدات بالقتل، وذلك بعدما أنقذ مسلما من حشد هندوسي غاضب، بحسب مسؤولين.

وقد ذاعت شهرة غاغنديب سينغ، وهو ضابط في إقليم أوتاراخند شمالي الهند، بعدما تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع فيديو له أثناء إنقاذه الرجل المسلم.

وكان الرجل يزور معبدا مع رفيقته الهندوسية، فأحاط به الحشد وحاولوا الاعتداء عليه، متهمين إياه بممارسة “جهاد الحب”.

وقد استخدم التعبير من قبل مجموعات هندوسية تدعي أن بعض الرجال المسلمين يقيمون علاقات مع نساء هندوسيات بهدف تحويلهن إلى الإسلام.

وحين انتشر الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، قال كثيرون إن الضابط سينغ مثال يحتذى، واننتشرت قصته عبر عدد من وسائل الإعلام.

وقال سينغ “لم أعمل شيئا سوى أن أديت عملي. حتى لو أكن أرتدي الزي الرسمي كنت سأفعل ذلك، وهذا ما يجب أن يفعله كل هندي”.

لكن الضابط تعرض لهجمات وانتقادات أيضا، حيث اعتبر البعض أنه دافع عن “سلوك غير لائق”.

وقال زملاء له في الشرطة إنه تعرض لتهديدات بالقتنل، ومنح إجازة.

وفي تصريح لبي بي سي، قال راكيش ماينوال العضو بالحزب الحاكم “من الخطأ أن يأتي رجل مسلم بصحبة رفيقته إلى معابدنا. يجب أن يعرف أن هذا مكان محفوف بالتقوى والقداسة”.

ونقلت وكالة أنباء “أي أن آي” عن سياسي محلي آخر قوله “نحن لا نذهب إلى المساجد لأننا لا نملك حق الوجود هناك”.

بالمقابل، استنكر مواطن يدعى أجيت ساني ما حدث في حديث لبي بي سي، متساءلا “حين يذهب شاب وفتاة إلى مكان معا برغبتهما، كيف لأولئك اليمينيين أن يروا في ذلك (جهاد حب) ويهاجموهما؟”.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
المناورات الايرانية.. منظومة "تلاش" الصاروخية تصيب 3 أهداف جوية
معلومات جديدة حول فريق سعودي وصل تركيا بعد قتل خاشقجي لإخفاء الأدلة
وزير الامن الايراني: جماعات مناوئة عادت للعمل العسكري بتمويل سعودي
نمو صادرات السلع الايرانية الى العراق بنسبة 57 بالمائة
رئيس القضاء: اميركا شريكة في جميع الجرائم ضد الشعب الايراني
على العالم أن يركع لتركع إيران!
من يخلف محمد بن سلمان إذا دقت ساعة التغيير؟
يجب على بريطانيا التوقف عن بيع الأسلحة للسعودية التی تسعى لإعادة اليمن للعصر الحجري
قاسمي ينفي ان يكون الجبير اجرى اتصالا سرياً مع ايران
شركات معرفية ايرانية تزيح الستار عن أجهزة ومعدات خاصة بقطاع تصنيع الطائرات المدنية والمروحيات
اطلاق صاروخ "صياد" الايراني المضاد للجو في مناورات "الولاية"
فرخان:‌ أحذر الحكومة الاميركية من حظر ايران وسأقف معها لاحباط المخططات التآمرية
أمل؟
صحيفة تركية: جهود انقرة حول قضية "خاشقجي" هو عرض تمهيدي لفيلم لم يعرض بعد
الإعلام السعودي يقرّ بمقتل وجرح أكثر من 60 جندياً سعودياً في تشرين الأول
الرئيس الایراني : مراسم مقارعة الاستكبار مؤشر على التفاف الشعب حول الثورة
زيارة اعداد السياح الاجانب الى محافظة همدان بنسبة 52 بالمائة
دبلوماسي : ايران على استعداد كامل لمواجهة الارهاب
موسكو تدعو الى تعزيز التعاون البرلماني مع طهران
دمشق تؤكد ان اجراءات الحظر الأميركية ضد إيران تقوض أمن المنطقة
فرخان:‌ أحذر الحكومة الاميركية من حظر ايران وسأقف معها لاحباط المخططات التآمرية
الإعلام السعودي يقرّ بمقتل وجرح أكثر من 60 جندياً سعودياً في تشرين الأول
عمار الحكيم: تفرد واشنطن بقراراتها ضد طهران سابقة خطيرة
طهران تدين الحكم بالسجن المؤبد ضد الشيخ علي سلمان
قائد الحرس الثوري لترامب: لاتهدد ايران مطلقا
صحيفة تركية: جهود انقرة حول قضية "خاشقجي" هو عرض تمهيدي لفيلم لم يعرض بعد
أمل؟
يجب على بريطانيا التوقف عن بيع الأسلحة للسعودية التی تسعى لإعادة اليمن للعصر الحجري
قاسمي ينفي ان يكون الجبير اجرى اتصالا سرياً مع ايران
شركات معرفية ايرانية تزيح الستار عن أجهزة ومعدات خاصة بقطاع تصنيع الطائرات المدنية والمروحيات