ايران تضبط اكثر من 13 طنا من المخدرات على الحدود خلال 70 يوماً

من جهة ثانية وفي مجال مكافحة تهريب البضائع، أكد العميد رضائي أن ضبطيات الالبسة المهربة في الشهرين الماضيين زادت بنحو 3 اضعاف والمواد التجميلية والصحية بواقع 2.5 مرة عن العام السابق.

شبکة تابناک الاخبارية: أعلن قائد قوات حرس الحدود الايرانية عن ضبط أكثر من 13 طنا من المخدرات على حدود البلاد منذ 21 مارس/أذارالماضي حتى الان.

وأوضح العميد رضائي لدى استعراضه تقرير حول اجراءات حرس الحدود في الشهرين الماضيين وذلك خلال اجتماع مع وزير الداخلية عبدالرضا رحماني فضلي أمس الاربعاء، أن الانشطة شملت منع تسلل نحو 15 الف شخص افغاني الجنسية الى داخل البلاد بصورة غير مشروعة.

من جهة ثانية وفي مجال مكافحة تهريب البضائع، أكد العميد رضائي أن ضبطيات الالبسة المهربة في الشهرين الماضيين زادت بنحو 3 اضعاف والمواد التجميلية والصحية بواقع 2.5 مرة عن العام السابق.