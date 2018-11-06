النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۳۶۹مشاهدات
‍ پ

ايران تضبط اكثر من 13 طنا من المخدرات على الحدود خلال 70 يوماً

من جهة ثانية وفي مجال مكافحة تهريب البضائع، أكد العميد رضائي أن ضبطيات الالبسة المهربة في الشهرين الماضيين زادت بنحو 3 اضعاف والمواد التجميلية والصحية بواقع 2.5 مرة عن العام السابق.
رمز الخبر: ۳۸۴۷۲
تأريخ النشر: 31 May 2018

شبکة تابناک الاخبارية: أعلن قائد قوات حرس الحدود الايرانية عن ضبط أكثر من 13 طنا من المخدرات على حدود البلاد منذ 21 مارس/أذارالماضي حتى الان.

وأوضح العميد رضائي لدى استعراضه تقرير حول اجراءات حرس الحدود في الشهرين الماضيين وذلك خلال اجتماع مع وزير الداخلية عبدالرضا رحماني فضلي أمس الاربعاء، أن الانشطة شملت منع تسلل نحو 15 الف شخص افغاني الجنسية الى داخل البلاد بصورة غير مشروعة.

من جهة ثانية وفي مجال مكافحة تهريب البضائع، أكد العميد رضائي أن ضبطيات الالبسة المهربة في الشهرين الماضيين زادت بنحو 3 اضعاف والمواد التجميلية والصحية بواقع 2.5 مرة عن العام السابق.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
المناورات الايرانية.. منظومة "تلاش" الصاروخية تصيب 3 أهداف جوية
معلومات جديدة حول فريق سعودي وصل تركيا بعد قتل خاشقجي لإخفاء الأدلة
وزير الامن الايراني: جماعات مناوئة عادت للعمل العسكري بتمويل سعودي
نمو صادرات السلع الايرانية الى العراق بنسبة 57 بالمائة
رئيس القضاء: اميركا شريكة في جميع الجرائم ضد الشعب الايراني
على العالم أن يركع لتركع إيران!
من يخلف محمد بن سلمان إذا دقت ساعة التغيير؟
يجب على بريطانيا التوقف عن بيع الأسلحة للسعودية التی تسعى لإعادة اليمن للعصر الحجري
قاسمي ينفي ان يكون الجبير اجرى اتصالا سرياً مع ايران
شركات معرفية ايرانية تزيح الستار عن أجهزة ومعدات خاصة بقطاع تصنيع الطائرات المدنية والمروحيات
اطلاق صاروخ "صياد" الايراني المضاد للجو في مناورات "الولاية"
فرخان:‌ أحذر الحكومة الاميركية من حظر ايران وسأقف معها لاحباط المخططات التآمرية
أمل؟
صحيفة تركية: جهود انقرة حول قضية "خاشقجي" هو عرض تمهيدي لفيلم لم يعرض بعد
الإعلام السعودي يقرّ بمقتل وجرح أكثر من 60 جندياً سعودياً في تشرين الأول
الرئيس الایراني : مراسم مقارعة الاستكبار مؤشر على التفاف الشعب حول الثورة
زيارة اعداد السياح الاجانب الى محافظة همدان بنسبة 52 بالمائة
دبلوماسي : ايران على استعداد كامل لمواجهة الارهاب
موسكو تدعو الى تعزيز التعاون البرلماني مع طهران
دمشق تؤكد ان اجراءات الحظر الأميركية ضد إيران تقوض أمن المنطقة
فرخان:‌ أحذر الحكومة الاميركية من حظر ايران وسأقف معها لاحباط المخططات التآمرية
الإعلام السعودي يقرّ بمقتل وجرح أكثر من 60 جندياً سعودياً في تشرين الأول
عمار الحكيم: تفرد واشنطن بقراراتها ضد طهران سابقة خطيرة
طهران تدين الحكم بالسجن المؤبد ضد الشيخ علي سلمان
قائد الحرس الثوري لترامب: لاتهدد ايران مطلقا
صحيفة تركية: جهود انقرة حول قضية "خاشقجي" هو عرض تمهيدي لفيلم لم يعرض بعد
أمل؟
يجب على بريطانيا التوقف عن بيع الأسلحة للسعودية التی تسعى لإعادة اليمن للعصر الحجري
قاسمي ينفي ان يكون الجبير اجرى اتصالا سرياً مع ايران
شركات معرفية ايرانية تزيح الستار عن أجهزة ومعدات خاصة بقطاع تصنيع الطائرات المدنية والمروحيات