العدل الايرانية: الأمم المتحدة فقدت فاعليتها في حماية حقوق الأطفال والنساء في اليمن وميانمار وفلسطين والعراق

ويجري عباسي حاليا زيارة للعاصمة الفرنسية باريس بهدف المشاركة في مؤتمر اليونسكو الدولي لحقوق الطفل والاعلان عن مواقف إيران وإنجازاتها في المجالات ذات الصلة.

شبكة تابناک الاخبارية: صرح مساعد وزير العدل الايراني لحقوق الإنسان والشؤون الدولية، أمين المؤسسة الوطنية لحقوق الطفل 'محمود عباسي'، قائلا ان 'منظمة الأمم المتحدة فقدت فاعليتها في حماية حقوق الأطفال وإدارة الأزمات الدولية'.

ويجري عباسي حاليا زيارة للعاصمة الفرنسية باريس بهدف المشاركة في مؤتمر اليونسكو الدولي لحقوق الطفل والاعلان عن مواقف إيران وإنجازاتها في المجالات ذات الصلة.

وتساءل المسؤول الايراني قائلا 'ما هي الاجراءات الفاعلة التي اتخذتها الأمم المتحدة خلال السنوات الأخيرة إزاء كل جرائم الحرب والمجازر الجماعية بحق النساء والأطفال العزل الذين أصبحوا ضحية للإرهاب؟'.

وتابع بالقول، 'ان مهمة الأمم المتحدة تتمثل في الحد من العنف والإرهاب والترويج لحقوق الإنسان وإرساء السلام ولكن السؤال الذي يطرح نفسه أمامنا اليوم هو : ماذا فعلت هذه المنظمة إزاء جرائم الحرب والجرائم المرتكبة بحق الانسانية وإغتصاب وقتل وتشريد الملايين من النساء والأطفال في اليمن وميانمار وفلسطين والعراق وأفغانستان؟'.

واكد مساعد وزير العدل الايراني انه 'من المتوقع ألا تكتفي الأمم المتحدة بمجرد الإعراب عن أسفها تجاه الإبادة الجماعية واغتصاب الأطفال والنساء وتشريدهم'؛ داعيا المنظمة الاممية الى العودة للعمل برسالتها الأساسية.