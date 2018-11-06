النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۱۵مشاهدات
‍ پ

السعودية تكذب الرئيس الفرنسي بشأن احتجاز الحريري في الرياض

وأكد ماكرون، أن "توقفه في الرياض، دون ترتيب مسبق أثناء رحلة جوية، لإقناع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بذلك وما أعقبه من توجيهه دعوة إلى الحريري لزيارة فرنسا، كان السبب في إنهاء الأزمة.
رمز الخبر: ۳۸۴۶۵
تأريخ النشر: 30 May 2018

شبکة تابناک الاخبارية: قالت وزارة الخارجية السعودية إن ما ذكره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن المملكة السعودية احتجزت رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري هو كلام غير صحيح.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، صرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية بأن ما ذكره الرئيس الفرنسي في لقائه مع قناة "بي إف إم التلفزيونية" أن المملكة احتجزت دولة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري هو كلام غير صحيح.

وزعم المصدر، بأن المملكة العربية السعودية كانت ولا تزال تدعم استقرار وأمن لبنان وتدعم دولة الرئيس الحريري بكافة الوسائل.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نسب الفضل لنفسه في حل أزمة سياسية في لبنان العام الماضي، معلنا للمرة الأولى أن السعودية احتجزت رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري لعدة أسابيع. وقال ماكرون في مقابلة مع تلفزيون (بي.إف.إم) "لو لم يتم الأخذ برأي فرنسا حينئذ لكان لبنان يخوض على الأرجح حربا ونحن نتحدث الآن. (الفضل) للدبلوماسية الفرنسية وللإجراء الذي اتخذناه".

وأكد ماكرون، أن "توقفه في الرياض، دون ترتيب مسبق أثناء رحلة جوية، لإقناع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بذلك وما أعقبه من توجيهه دعوة إلى الحريري لزيارة فرنسا، كان السبب في إنهاء الأزمة.

واتهم لبنان حينها السعودية رسميا باحتجاز الحريري، على الرغم من نفي الرياض لذلك، حيث قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إن رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري محتجز في السعودية، وإن ذلك يعتبر عملا عدائيا ضد لبنان.

كما نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، تقريرا عن احتجاز رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في السعودية وتعرضه لضغوط من أجل تقديم استقالته، مؤكدة أنه تم إعطاء الحريري خطاباً مكتوباً لإعلان استقالته على التلفزيون السعودي.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
المناورات الايرانية.. منظومة "تلاش" الصاروخية تصيب 3 أهداف جوية
معلومات جديدة حول فريق سعودي وصل تركيا بعد قتل خاشقجي لإخفاء الأدلة
وزير الامن الايراني: جماعات مناوئة عادت للعمل العسكري بتمويل سعودي
نمو صادرات السلع الايرانية الى العراق بنسبة 57 بالمائة
رئيس القضاء: اميركا شريكة في جميع الجرائم ضد الشعب الايراني
على العالم أن يركع لتركع إيران!
من يخلف محمد بن سلمان إذا دقت ساعة التغيير؟
يجب على بريطانيا التوقف عن بيع الأسلحة للسعودية التی تسعى لإعادة اليمن للعصر الحجري
قاسمي ينفي ان يكون الجبير اجرى اتصالا سرياً مع ايران
شركات معرفية ايرانية تزيح الستار عن أجهزة ومعدات خاصة بقطاع تصنيع الطائرات المدنية والمروحيات
اطلاق صاروخ "صياد" الايراني المضاد للجو في مناورات "الولاية"
فرخان:‌ أحذر الحكومة الاميركية من حظر ايران وسأقف معها لاحباط المخططات التآمرية
أمل؟
صحيفة تركية: جهود انقرة حول قضية "خاشقجي" هو عرض تمهيدي لفيلم لم يعرض بعد
الإعلام السعودي يقرّ بمقتل وجرح أكثر من 60 جندياً سعودياً في تشرين الأول
الرئيس الایراني : مراسم مقارعة الاستكبار مؤشر على التفاف الشعب حول الثورة
زيارة اعداد السياح الاجانب الى محافظة همدان بنسبة 52 بالمائة
دبلوماسي : ايران على استعداد كامل لمواجهة الارهاب
موسكو تدعو الى تعزيز التعاون البرلماني مع طهران
دمشق تؤكد ان اجراءات الحظر الأميركية ضد إيران تقوض أمن المنطقة
فرخان:‌ أحذر الحكومة الاميركية من حظر ايران وسأقف معها لاحباط المخططات التآمرية
الإعلام السعودي يقرّ بمقتل وجرح أكثر من 60 جندياً سعودياً في تشرين الأول
عمار الحكيم: تفرد واشنطن بقراراتها ضد طهران سابقة خطيرة
طهران تدين الحكم بالسجن المؤبد ضد الشيخ علي سلمان
قائد الحرس الثوري لترامب: لاتهدد ايران مطلقا
صحيفة تركية: جهود انقرة حول قضية "خاشقجي" هو عرض تمهيدي لفيلم لم يعرض بعد
أمل؟
يجب على بريطانيا التوقف عن بيع الأسلحة للسعودية التی تسعى لإعادة اليمن للعصر الحجري
قاسمي ينفي ان يكون الجبير اجرى اتصالا سرياً مع ايران
شركات معرفية ايرانية تزيح الستار عن أجهزة ومعدات خاصة بقطاع تصنيع الطائرات المدنية والمروحيات